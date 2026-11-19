Por TRT14

Publicada em 19/11/2026 às 11h48

Evento promovido pelo Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade contou com grande engajamento do público e reflexões sobre o enfrentamento ao racismo e a promoção de uma Justiça do Trabalho mais inclusiva.

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) promoveu, na última sexta-feira (13/11), o evento “Julgamento com Perspectiva Étnico-Racial na Justiça do Trabalho”, em alusão ao Mês da Consciência Negra, reunindo magistrados(as), servidores(as), estagiários(as), advogados(as) e estudantes da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) em um espaço de diálogo, aprendizado e reflexão sobre a importância da equidade racial no Poder Judiciário.

A atividade, realizada em formato híbrido, foi marcada pelo grande engajamento dos participantes, com manifestações, depoimentos, perguntas e compartilhamento de experiências que enriqueceram as discussões. A participação de mais de 60 pessoas, entre integrantes do Tribunal e a comunidade acadêmica, demonstrou o interesse pelo aprofundamento do debate sobre as desigualdades raciais e seus impactos nas relações de trabalho e no acesso à Justiça.

O encontro foi conduzido pela professora Cynthia Rejanne Correa Araujo Ciarallo, mestre e doutora em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília (UnB). Com mais de 20 anos de experiência em ensino, pesquisa e extensão, a especialista também atua no apoio técnico à magistratura trabalhista em temas relacionados à diversidade e à inclusão.

Ao longo da programação, foram abordadas reflexões sobre a importância de reconhecer as desigualdades estruturais presentes na sociedade brasileira e de considerar a perspectiva étnico-racial na interpretação e aplicação do Direito. A proposta é contribuir para uma atuação judicial cada vez mais atenta às diferentes realidades sociais e comprometida com a garantia de direitos fundamentais.

O juiz do Trabalho Wadler Ferreira, coordenador do Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade do TRT-14 destacou a importância do evento. "O Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, de cumprimento obrigatório pelos órgãos jurisdicionais, evidencia que o Conselho Nacional de Justiça concebe a equidade racial não apenas pela presença de pessoas negras em seus quadros, mas como diretriz para o julgamento dos processos trazidos à apreciação da Justiça", ressaltou.

Participação e troca de experiências

Um dos destaques do evento foi a interação entre os diferentes públicos presentes. Os depoimentos e as contribuições de servidores(as), magistrados(as) e estudantes da UNIR ampliaram as perspectivas do debate, aproximando as reflexões acadêmicas das experiências vivenciadas no cotidiano das instituições e da sociedade.

A diversidade de participantes também reforçou a importância de construir espaços de escuta e diálogo sobre o enfrentamento à discriminação racial, reconhecendo que a promoção da igualdade exige não apenas conhecimento sobre o tema, mas também compromisso institucional e ações concretas.

Mutirão Racial

O TRT-14 realizou, durante o evento, o lançamento do Mutirão Racial 2026, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O Mutirão Racial será realizado dia 27/11, com a mobilização de todas as unidades judiciárias do TRT-14 para impulsionamento, julgamento e/ou conciliação de processos que tenham como partes autoras pessoas negras (pretos e pardos), indígenas e quilombolas, ou com assunto sobre a temática racial, como por exemplo:

Discriminação racial

Racismo e injúria racial

Direitos de pessoas e comunidades quilombolas

Trabalho em condições análogas à escravidão

Trabalho doméstico