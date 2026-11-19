Por Taiana Mendonça

Publicada em 19/11/2026 às 12h02

Tosse persistente por três semanas ou mais é um sinal de alerta que não deve ser ignorado. A orientação é procurar uma unidade de saúde para investigar a causa e, se necessário, iniciar o tratamento. Em Porto Velho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça as orientações sobre prevenção, diagnóstico e acompanhamento da tuberculose, doença que tem cura e tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Dia Nacional de Combate à Tuberculose, celebrado em 17 de novembro, reforça a importância da identificação precoce da doença e da busca por atendimento. A tuberculose é uma infecção transmissível que afeta principalmente os pulmões, mas também pode atingir outros órgãos. Além da tosse seca ou com catarro, os sintomas incluem febre no final da tarde, suor noturno excessivo, falta de apetite, perda de peso e cansaço frequente.

Na rede municipal, o atendimento começa nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Ao apresentar sintomas suspeitos, o morador deve procurar a unidade mais próxima de sua residência para passar por avaliação clínica. A equipe realiza o acolhimento e solicita os exames necessários para investigar a doença, como o Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB) ou a baciloscopia de escarro.

A coordenadora municipal do Programa de Controle da Tuberculose, Nilda de Oliveira Barros, explica que a procura rápida pelo serviço de saúde protege tanto o paciente quanto as pessoas do seu convívio.

“A tuberculose tem cura e todo o acompanhamento é ofertado gratuitamente pelo SUS. O mais importante é que, ao notar uma tosse que dura mais de três semanas, a pessoa não recorra à automedicação e procure imediatamente a Unidade Básica de Saúde. Assim que o tratamento é iniciado, em poucas semanas o paciente deixa de transmitir a bactéria”, destacou.

TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONTINUAM

Após a confirmação do diagnóstico, o paciente inicia o tratamento gratuito, com duração mínima de seis meses e fornecimento dos medicamentos pelo SUS. O acompanhamento é realizado pelas equipes de saúde, que orientam sobre o uso correto dos medicamentos e a importância de completar todo o esquema terapêutico, mesmo quando os sintomas desaparecem.

O prefeito Léo Moraes destacou que manter a população informada é fundamental para fortalecer a prevenção e garantir o acesso aos serviços de saúde.

“Cuidar da saúde da nossa população começa pela informação clara e pelo atendimento acessível perto de casa. Nossas equipes nas unidades básicas estão estruturadas para fazer o acolhimento, realizar os exames e acompanhar cada paciente até a cura completa, garantindo que ninguém fique sem assistência”, afirmou.

Além do atendimento às pessoas com sintomas respiratórios, a Semusa orienta que familiares e pessoas que tiveram contato próximo e prolongado com pacientes diagnosticados também procurem uma unidade de saúde para avaliação. A investigação dos contatos é uma medida importante para identificar possíveis casos e interromper a cadeia de transmissão.

A Prefeitura reforça que a tuberculose tem cura e que o diagnóstico e o tratamento estão disponíveis gratuitamente na rede pública. Ao perceber os primeiros sinais, a orientação é não esperar os sintomas se agravarem e procurar atendimento.