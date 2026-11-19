Por Sema

Publicada em 19/11/2026 às 11h38

Quem deseja plantar uma árvore em casa e contribuir com a preservação ambiental pode encontrar mudas gratuitas no Viveiro Municipal, localizado no Parque Natural Municipal. O espaço, mantido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), produz diferentes espécies e disponibiliza orientações para incentivar o plantio e ampliar a arborização na capital.

Entre as espécies cultivadas estão açaí, cupuaçu, buriti, goiaba, graviola, pitanga e jambo. Na categoria das floríferas, há opções como ipês amarelo, branco e rosa, acácia vermelha, jacarandá e pata-de-vaca. O viveiro também produz espécies como andiroba, seringueira, oiti, moringa, urucum e cerejeira.

A distribuição é gratuita e realizada mediante cadastro diretamente no Viveiro Municipal. Cada pessoa pode retirar até 50 mudas por CPF, respeitando os limites estabelecidos para cada espécie. O atendimento ocorre das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30.

O prefeito Léo Moraes destaca que o investimento em arborização também representa um cuidado com a qualidade de vida da população.

“Cuidar do meio ambiente é pensar no futuro da nossa cidade. A arborização contribui para uma Porto Velho mais agradável, com mais espaços verdes e qualidade de vida para a população. Por isso, é importante que esse trabalho também conte com a participação dos moradores”.

Além da distribuição gratuita, o Viveiro Municipal desempenha um papel importante no desenvolvimento das ações ambientais do município. A produção de diferentes espécies contribui para o planejamento da arborização e incentiva práticas sustentáveis, considerando as características de cada árvore e as condições dos locais onde serão plantadas.

O secretário da Sema, Arthur Borin, ressalta que o trabalho desenvolvido no viveiro vai além da produção de mudas, pois também incentiva a participação da comunidade nas ações ambientais.

“O Viveiro Municipal tem um papel importante no planejamento da arborização de Porto Velho. Por meio da produção e distribuição de mudas, conseguimos aproximar a população desse trabalho e incentivar que cada morador também contribua com a preservação ambiental, realizando o plantio de forma adequada”.

COMO RETIRAR AS MUDAS

Os interessados podem procurar diretamente o Viveiro Municipal para realizar o cadastro e receber orientações sobre a retirada das mudas e os cuidados necessários para o plantio.

O espaço funciona dentro do Parque Natural Municipal, com atendimento das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30.

A iniciativa busca aproximar a população das ações de preservação ambiental e incentivar a participação dos moradores na construção de uma cidade com mais árvores e espaços verdes.