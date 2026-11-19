Por oobservador.com

Publicada em 19/11/2026 às 11h54

Porto Velho, RO - Um casal foi preso na quarta-feira (18), nas proximidades da rodoviária de Costa Marques, em Rondônia, após a Polícia Militar encontrar 30,3 quilos de uma substância semelhante à maconha do tipo skunk escondidos nas bagagens dos suspeitos.



A prisão aconteceu durante um patrulhamento policial. Segundo informações da ocorrência, os militares perceberam que o homem e a mulher demonstraram nervosismo ao notar a presença da equipe.



Pouco depois, os policiais retornaram ao local e visualizaram o casal entrando rapidamente em um ônibus. Diante da atitude suspeita, decidiram realizar a abordagem.



Questionados sobre o conteúdo das malas, os dois afirmaram que transportavam apenas roupas. Entretanto, durante a revista, os policiais encontraram diversas porções de substância semelhante a skunk.



Aos policiais, o casal relatou que mora em Sinop, no Mato Grosso, e que havia adquirido o entorpecente na Bolívia. O destino final informado era a cidade de Goiânia, em Goiás.



Diante do flagrante, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Costa Marques, juntamente com os 30,3 quilos da droga e três aparelhos celulares apreendidos.