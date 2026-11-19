Por PF/RO

Publicada em 19/11/2026 às 09h15

Porto Velho/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (19/11), a Operação Loquax, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa atuante no tráfico interestadual de drogas. O grupo recebia cocaína e maconha no Acre e transportava a droga por rodovias federais até o Centro-Oeste, o Sudeste e o Nordeste do país.

São cumpridos 56 mandados de busca e apreensão e 27 de prisão preventiva em Rondônia, Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Bahia. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara de Garantias/TJ/RO da Comarca de Porto Velho.

A investigação começou em 2024, em Ariquemes/RO, onde integrantes do grupo guardavam a droga em um sítio. A partir disso, a PF identificou as pessoas responsáveis pelo transporte, bem como os fornecedores e os destinatários.

Desde o início da operação, foram efetuadas 15 prisões em flagrante. Juntas, as apreensões somam, aproximadamente, 1.645 kg de drogas, entre skunk e cocaína.