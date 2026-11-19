Por pvhnoticias.com

Publicada em 19/11/2026 às 09h20

Uma equipe do Suporte Avançado do Samu (USA), foi acionada e transferiu o homem baleado ao Hospital João Paulo II.

Um homem ainda não identificado foi alvo de uma tentativa de homicídio a tiros na noite desta quarta-feira (18), na zona leste de Porto Velho.

As primeiras informações dão conta que tudo teria acontecido próximo de um bar na Rua Lúcia de Carvalho, quando a vítima foi atacada a tiros, depois socorrida para a UPA leste.

Uma equipe do Suporte Avançado do Samu (USA), foi acionada e transferiu o homem baleado ao Hospital João Paulo II. A PM apura a dinâmica dos fatos.