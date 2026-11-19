Por Letícia Regis

Publicada em 19/11/2026 às 09h23

O descarte irregular de lixo em ruas, calçadas, córregos, bueiros e igarapés tem sido identificado com frequência em diferentes pontos de Porto Velho. Além de prejudicar a limpeza urbana e o meio ambiente, a prática pode comprometer o escoamento da água e contribuir para a ocorrência de alagamentos durante o período chuvoso.

Para ajudar a combater esse problema, a Prefeitura de Porto Velho disponibiliza à população o aplicativo PVH+, que permite registrar e encaminhar denúncias sobre situações que precisam da atenção do poder público.

A ferramenta amplia a participação dos moradores na identificação dos pontos onde há descarte irregular. Com as informações encaminhadas, as equipes municipais podem verificar a situação e adotar as providências necessárias.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que a colaboração da população é fundamental para enfrentar o problema e reduzir os impactos das chuvas.

“Precisamos que todos tenham essa consciência de que descartar lixo incorretamente é proibido. Esse é um momento de unir forças na luta contra os alagamentos. A Prefeitura está fazendo a sua parte, mas precisamos também da participação da população, denunciando e evitando o descarte irregular”.

Materiais jogados em locais inadequados podem ser carregados pela chuva e parar em bueiros, canais e igarapés, dificultando a passagem da água. O problema se torna ainda mais grave em períodos de chuvas intensas, quando a obstrução desses pontos pode contribuir para o acúmulo de água nas vias.

Além de denunciar, a população também pode contribuir evitando o descarte de resíduos em locais proibidos e utilizando os serviços adequados para a destinação do lixo.

A Prefeitura reforça que a participação dos moradores é importante para identificar os pontos críticos e fortalecer as ações de limpeza, fiscalização e manutenção da infraestrutura urbana em Porto Velho.