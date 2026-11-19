Por ASSESSORIA

Publicada em 19/11/2026 às 09h35

A Escola Roberto Turbay de Tempo Integral realizou, em 12 de novembro de 2026, a culminância do Projeto Gaiola da Poesia, com o tema “As Gaiolas Invisíveis: Cor da Minha História”. Organizada pelas professoras Jackline Coelho Rodrigues e Alexsandra Ferreira Dias, em parceria com a coordenadora Neusa Pasian, a programação integrou as atividades do Mês da Consciência Negra. Com apresentações teatrais, declamações de poemas, música e capoeira, os estudantes compartilharam com a comunidade escolar reflexões sobre identidade, cultura afro-brasileira e enfrentamento ao racismo.

Um dos destaques do evento foi a apresentação teatral sobre a trajetória de Carolina Maria de Jesus, realizada pelos estudantes das turmas do 6º ano B e C. A montagem foi orientada pelas professoras organizadoras, que desenvolveram uma pesquisa sobre a vida e a obra da escritora, enriquecendo a proposta pedagógica e contribuindo para a construção da encenação.

Carolina Maria de Jesus foi uma escritora negra brasileira que ganhou reconhecimento nacional ao transformar suas experiências de vida em literatura. Moradora da favela do Canindé, em São Paulo, trabalhou como catadora de papel para sustentar seus filhos e registrou, em seus escritos, a realidade da fome, da pobreza, do racismo e das desigualdades sociais. Sua obra mais conhecida, “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”, publicada em 1960, tornou-se um importante registro da realidade vivida pela população marginalizada no Brasil.

A programação também contou com poemas produzidos pelos próprios estudantes, declamações de obras das escritoras Conceição Evaristo e Eliane Potiguara, além de apresentações musicais e de capoeira. As atividades proporcionaram momentos de valorização da cultura, da literatura e da expressão artística, envolvendo toda a comunidade escolar.

Outro momento marcante ocorreu durante uma declamação, quando um estudante se emocionou e perdeu a sequência do poema. O acolhimento dos colegas, que aguardaram em silêncio, e o apoio da professora permitiram que ele se tranquilizasse e concluísse sua apresentação, recebendo uma calorosa salva de palmas.

O professor Ezio Santos, autor do projeto e integrante da comissão local da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), acompanhou a culminância como representante da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Na ocasião, parabenizou a comunidade escolar, destacando o envolvimento dos estudantes e a dedicação das professoras na pesquisa e na preparação das apresentações.

A iniciativa reforça a importância de práticas pedagógicas que valorizam a diversidade, promovem o respeito às diferenças e contribuem para uma educação antirracista, por meio do conhecimento, da arte e da valorização da história e da cultura afro-brasileira.