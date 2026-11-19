Os campeões do Campeonato Municipal de Futsal 2026 de Ariquemes serão conhecidos nesta quinta-feira (19), quando Hoken e Barcinha se enfrentarão pela taça masculina, enquanto Talismã e Falcão disputarão o título feminino. As quatro equipes conquistaram a classificação durante as semifinais realizadas na noite de segunda-feira (16), diante de arquibancadas lotadas.
A maior diferença no placar foi registrada na categoria feminina. O Talismã derrotou o Athenas por 9 a 0, com seis dos nove gols marcados por duas atletas. Tamiris e Sabrina balançaram as redes três vezes cada e contribuíram para o resultado apontado como a maior goleada da competição feminina. A equipe também havia encerrado a primeira fase com 100% de aproveitamento.
A outra vaga feminina ficou com o Falcão, que superou o Realeza por 6 a 2. Lorrayne Oliveira marcou três gols e foi o principal destaque ofensivo da equipe na partida. Com as duas classificações, Talismã e Falcão passaram a ser os responsáveis pela disputa do título municipal da categoria.
Entre os homens, o confronto de placar mais apertado ocorreu entre Barcinha e Faar. A partida terminou em 1 a 0 para o Barcinha, que conseguiu superar o adversário após três anos sem vencê-lo. O equilíbrio do jogo e a atuação defensiva da equipe marcaram o resultado que assegurou sua presença na final.
A classificação do Hoken foi conquistada com uma vitória por 4 a 1 sobre o RM Metais. Alex marcou três dos quatro gols e teve participação decisiva no resultado. A equipe manteve o controle do confronto e garantiu a oportunidade de enfrentar o Barcinha na disputa pelo campeonato.
As quatro partidas das semifinais foram acompanhadas por grande público em Ariquemes. A presença de torcedores nas arquibancadas marcou a rodada que definiu os participantes das duas decisões.
Com o encerramento da fase semifinal, a competição chega à última etapa nesta quinta-feira (19). Os confrontos entre Hoken e Barcinha, no masculino, e Talismã e Falcão, no feminino, definirão os campeões municipais de futsal de Ariquemes em 2026.
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