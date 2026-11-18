Por João Rafael Costa

Publicada em 18/11/2026 às 09h30

Seleção Brasileira goleia em amistoso e Brasileirão volta com a rodada 35 pegando fogo. No Tabelinha: mais de 250 atletas no estadual de tênis de mesa e fim da temporada com o estadual de Tae-kwon-do.

Goleada da Seleção com Vini Jr. e jogos decisivos da 35ª rodada do Brasileirão.

Amistoso - A Seleção Brasileira encerrou a temporada 2026 com um verdadeiro passeio em solo asiático! Na terça-feira (17), em Kallang, o Brasil goleou Singapura por 7 a 0 em amistoso dominado do início ao fim. O grande nome da partida foi Vini Jr., que anotou seu primeiro hat-trick com a camisa verde-amarela ainda na etapa inicial.

Mesmo sem o suspenso Carlo Ancelotti à beira do campo, o quarteto ofensivo funcionou com leveza. Endrick, Estêvão, Rayan e o estreante Allan completaram o placar elástico. Agora, a Amarelinha só volta a campo na Data FIFA de março de 2027, provavelmente diante de um rival europeu.

Brasileirão - O Campeonato Brasileiro entra na reta final pegando fogo. Hoje (18), seis partidas abrem a 35ª rodada com decisões importantes tanto na briga pelo título da Libertadores quanto na fuga contra o rebaixamento.

A bola começa a rolar às 18h30 com Coritiba x Santos, seguida por Remo x Chapecoense às 19h. Às 19h30, os olhares se voltam para o topo da tabela com Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã, e o jogão entre Cruzeiro e Palmeiras, no Mineirão. Fechando a noite às 20h30, Corinthians recebe o Botafogo e o Grêmio encara o Bahia em Porto Alegre.

Tabelinha Rondoniense

Final do estadual de tênis de mesa e encerramento do tae-kwon-do em PVH.

Tênis - Porto Velho foi o grande palco do tênis de mesa rondoniense. A capital sediou a etapa final do TMB Estadual, reunindo mais de 250 atletas de diversos municípios em disputas marcadas pela técnica e integração. O evento consolida o crescimento da modalidade no estado e reforça a importância de manter um calendário esportivo ativo.

Realizada com o apoio do Governo de Rondônia, por meio da Sejucel, a competição incentiva o esporte de base e abre portas para novos talentos. A parceria entre o poder público e a federação garante estrutura e oportunidades para os mesatenistas evoluírem em todo o estado.

Lutas - O tae-kwon-do de Rondônia vai fechar 2026 em grande estilo. Nos dias 4 e 5 de dezembro, Porto Velho recebe o encerramento oficial da temporada no Sesc Esplanada, com entrada gratuita ao público. A programação começa na sexta (4) com o exame anual de graduação para faixa-preta.

Já no sábado (5), acontece a etapa decisiva do Campeonato Rondoniense, que definirá a academia campeã do ranking geral. Além de atletas da capital, Vilhena e Guajará-Mirim, a competição terá a participação internacional de uma equipe de Ribeiralta, na Bolívia, celebrando o intercâmbio e o crescimento da modalidade no Estado.