Mais infraestrutura e qualidade de vida para nossa população! O trabalho segue avançando em Ariquemes! Estamos acompanhando os serviços de pavimentação asfáltica na Rua Albino Henrique, no Setor Marechal Rondon, e de recapeamento na Rua Cianorte, no Jardim Paraná.
São melhorias que garantem mais segurança, mobilidade, conforto e melhores condições de trafegabilidade para motoristas e pedestres.
Seguimos trabalhando para levar infraestrutura e desenvolvimento a cada vez mais bairros de Ariquemes!
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