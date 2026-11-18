Por Assessoria

Publicada em 18/11/2026 às 09h19

Mais infraestrutura e qualidade de vida para nossa população! O trabalho segue avançando em Ariquemes! Estamos acompanhando os serviços de pavimentação asfáltica na Rua Albino Henrique, no Setor Marechal Rondon, e de recapeamento na Rua Cianorte, no Jardim Paraná.

São melhorias que garantem mais segurança, mobilidade, conforto e melhores condições de trafegabilidade para motoristas e pedestres.

Seguimos trabalhando para levar infraestrutura e desenvolvimento a cada vez mais bairros de Ariquemes!