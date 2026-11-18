Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 18/11/2026 às 09h05

Quatro estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Orlando Bueno da Silva, localizada em Pimenta Bueno, participaram, nos dias 13 e 14 de novembro, do Manna Chip Out 2026, realizado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. A participação foi resultado do reconhecimento da equipe como a melhor da Região Norte no Programa de Residência em Microeletrônica Manna Champion Chip (capacita residentes nos conceitos de fabricação de chips e microeletrônica, formando profissionais prontos para a indústria do futuro), integrante do ecossistema Manna Team (compartilha uma base sólida de benefícios e metodologia).

As alunas Thayla Lais, Thamily Almeida, Rebeca Freisleben e Aline Meloni participaram da programação acompanhadas pelas professoras Michelle Yamaguchi e Leide Daiane. Durante o encontro, conheceram laboratórios e institutos de pesquisa nas áreas de tecnologia e microeletrônica da Unicamp, além de participarem de atividades de intercâmbio de experiências com representantes de diferentes regiões do país.

O titular da Seduc, Alisson Maia, ressaltou a importância de iniciativas que promovem a formação científica e tecnológica nas escolas estaduais. “A aproximação entre a educação básica e os ambientes de pesquisa possibilita novas experiências de aprendizagem e incentiva o protagonismo dos estudantes em atividades de inovação”.

A professora Michelle Yamaguchi, enfatizou que a participação no programa também representa uma oportunidade de mostrar aos estudantes que a ciência está ao alcance de todos e que a escola pública pode ser um espaço de descobertas, criatividade e desenvolvimento de soluções inovadoras. “Acompanhar o interesse das alunas pela microeletrônica reforça a importância de incentivar meninas a explorarem áreas tradicionalmente pouco ocupadas por mulheres.”

A experiência na universidade proporcionou às participantes o contato com estruturas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico

PROGRAMA

O Manna Chip Out 2026 marcou a primeira etapa presencial da programação do Programa de Residência em Microeletrônica Manna Champion Chip. Inicialmente, previsto em outro formato no cronograma, o encontro passou a integrar a primeira etapa do programa, que terá continuidade até meados de junho de 2027.

A experiência na universidade proporcionou às participantes o contato com estruturas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A iniciativa integra o ecossistema Manna Team e tem como objetivo popularizar a microeletrônica por meio da formação de professores da educação básica. Após a formação, os educadores compartilham e replicam os conhecimentos adquiridos com os estudantes da rede pública, promovendo o contato com conteúdos relacionados à tecnologia, à inovação e à ciência.

Além das quatro alunas que participaram presencialmente do evento, outros estudantes da EEEFM Orlando Bueno da Silva também estão envolvidos nas atividades do Manna Champion Chip, sob orientação da professora Michelle Yamaguchi, residente do programa. A participação das quatro estudantes representa uma oportunidade de ampliar o contato das meninas com a pesquisa científica, incentivando a presença feminina nas áreas de microeletrônica e tecnologia.

O programa é liderado pela professora e pesquisadora Linnyer Beatrys Ruiz Aylon, referência na área de microeletrônica e incentivadora da participação feminina na ciência. Sua atuação também busca ampliar as oportunidades para meninas e mulheres em campos científicos e tecnológicos, considerando os desafios e as barreiras de gênero presentes nessas áreas.