Por ASSESSORIA

Publicada em 18/11/2026 às 08h58

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura, através da Vigilância em Saúde, alerta a população sobre os cuidados necessários ao encontrar o inseto conhecido como barbeiro, transmissor da Doença de Chagas. O inseto se alimenta de sangue e pode transmitir o parasita Trypanosoma cruzi, causador da doença. Por isso, ao encontrar um exemplar, é importante evitar o contato direto e encaminhá-lo para identificação pelas equipes de Vigilância em Saúde.

O barbeiro possui hábitos predominantemente noturnos e costuma se esconder em frestas de paredes, buracos, telhados, galinheiros e locais com acúmulo de materiais. Ele pode ser encontrado tanto em áreas rurais quanto urbanas.

A transmissão da Doença de Chagas ocorre principalmente quando um barbeiro infectado elimina fezes próximas ao local da picada. Ao coçar a região, a pessoa pode levar o parasita até a ferida ou para mucosas, como os olhos e a boca. Portanto, a picada, por si só, não transmite a doença. Além disso, nem todo barbeiro está infectado.

Entre os possíveis sintomas da fase inicial estão febre, mal-estar e inchaço no local de entrada do parasita. Em casos crônicos, a doença pode provocar complicações graves, comprometendo principalmente o coração e o sistema digestivo.

O que fazer ao encontrar um barbeiro?

A orientação é não esmagar, matar ou manipular diretamente o inseto. Para capturá-lo com segurança, devem ser utilizadas luvas ou um saco plástico, acondicionando-o em um recipiente fechado, preferencialmente ainda vivo.

Em seguida, o exemplar deve ser encaminhado ao Posto de Informação de Triatomíneos (PIT) ou à Vigilância em Saúde do município, localizado na Avenida Curitiba, nº 4537, Centro, para identificação e análise.

Caso seja constatada a presença do parasita, a Vigilância em Saúde deverá avaliar e adotar as medidas necessárias de controle e investigação.

Atenção: encontrar um barbeiro não significa necessariamente que ele esteja infectado. Por isso, a identificação correta do inseto é fundamental para avaliar os riscos e orientar as providências necessárias.

A colaboração da população é essencial para prevenir a Doença de Chagas e contribuir com as ações de vigilância e proteção da saúde pública.