Por PC/RO

Publicada em 18/11/2026 às 08h40

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou, nesta quarta-feira (18), mais uma fase da Operação Ciber Querubins, iniciativa permanente de combate a crimes de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, especialmente aqueles praticados no ambiente virtual.

Nesta etapa, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, em Porto Velho, contra um investigado por suspeita de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil, conhecido internacionalmente pela sigla CSAM (Child Sexual Abuse Material).

Durante a diligência, foram apreendidos dispositivos e materiais digitais que passarão por análise técnica, com o objetivo de subsidiar o andamento das investigações.

A Operação Ciber Querubins integra as ações contínuas desenvolvidas pela DRCC para identificar, investigar e responsabilizar pessoas envolvidas em crimes dessa natureza, especialmente aqueles praticados por meio da internet.

A Polícia Civil reforça que o enfrentamento à exploração e ao abuso sexual infantojuvenil é uma prioridade institucional, destacando a importância da atuação especializada e permanente na proteção dos direitos e da integridade de crianças e adolescentes.