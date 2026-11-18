Por hora1rondonia.com

Publicada em 18/11/2026 às 08h30

Um homem identificado como Leandro de 23 anos, morreu após ser vítima de um ataque a tiros na tarde desta terça-feira (17), no residencial Porto Madero IV, localizado na Rua Humaitá, bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho (RO).

A vítima, que era monitorada por tornozeleira eletrônica, estava em sua residência quando foi surpreendida pela chegada de um indivíduo que se aproximou de uma das janelas do imóvel. O homem teria dito que pretendia comprar drogas, chamando a atenção de Leandro.

Ao se aproximar para verificar o que estava acontecendo, o apenado foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo. Depois de efetuar os tiros, o suspeito deixou o local e fugiu acompanhado de outro indivíduo.

A Polícia Militar foi acionada e realizou os primeiros procedimentos na área da ocorrência. Durante a averiguação, os policiais localizaram oito cápsulas de munição de pistola, que foram encontradas no cenário do crime.

Ferido, Leandro recebeu os primeiros cuidados de familiares, que o encaminharam para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Apesar do socorro, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

As circunstâncias do homicídio deverão ser esclarecidas pela Polícia Civil, por meio de equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os investigadores trabalharão para identificar os envolvidos na ação criminosa e apurar o que teria motivado o ataque.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a prisão dos suspeitos.