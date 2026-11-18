Por assessoria

Publicada em 18/11/2026 às 08h34

O município de Pimenta Bueno recebeu o reconhecimento no Programa Nacional de Transparência Pública, referentes ao ano de 2026.

O Selo Ouro destaca a disponibilização de informações públicas de forma clara e acessível, permitindo que a população acompanhe a aplicação dos recursos, consulte despesas, contratos, licitações e outros dados da administração municipal.

O resultado é fruto do trabalho da Controladoria-Geral, das equipes responsáveis pelo Portal da Transparência e dos servidores das secretarias municipais, envolvidos na organização e atualização das informações.

A transparência é um instrumento essencial de controle social, responsabilidade pública e respeito ao cidadão.

Prefeitura de Pimenta Bueno — informação pública e transparência a serviço da população.