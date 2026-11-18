Por Sérgio Pires

Publicada em 18/11/2026 às 08h16

RONDÔNIA JÁ SUPEROU OS 3 BILHÕES DE DÓLARES EM EXPORTAÇÕES DE 2025. CHINA, MÉXICO E TURQUIA SÃO NOSSOS PRINCIPAIS COMPRADORES

Enquanto a grande crise não vem - e ela chegará com toda a força a partir da Reforma Tributária de 2027 – Rondônia ainda é uma ilha de prosperidade, assim como alguns Estados do sul, sudeste e centro-oeste. Mas nossos números se destacam ainda mais por estarmos numa região considerada pobre, perseguida de todas as formas pelo exagero ambientalista e, ainda mais, por estarmos distantes dos grandes centros.

Em pouco mais de duas décadas, saltamos de 41 compradores internacionais para 116 em 2024. Ou seja, já vendemos nossos produtos para países em todo o mundo. Aliás, no balanço final do ano passado, considerando apenas os seis primeiros meses, Rondônia já estabeleceu 96 parcerias comerciais para destinos diferentes.

Quem são os maiores compradores internacionais das exportações de Rondônia? O Estado, segundo dados oficiais da Federação das Indústrias, a Fiero, nossas exportações superaram, em outubro, os valores exportados em todo o ano passado. Já chegamos a 100 milhões de dólares a mais do que os 3 bilhões vendidos ao exterior em 20025.

Apenas no mês de outubro de 2026, as exportações totalizaram 210 milhões e 400 mil dólares; representando um crescimento de 2,1 por cento na comparação com o mesmo mês de 2025. Por outro lado, as importações somaram US$ 290 milhões e 300 mil, gerando um déficit de 79 milhões e 900 mil no mês. Apesar do saldo negativo mensal, o acumulado anual permanece superavitário.

Do total acumulado neste 2026, a China lidera as compras internacionais de produtos rondonienses com 20,8 por cento. As surpresas vêm depois: o segundo maior comprador é o México, seguido pela Turquia. Os Estados Unidos estão apenas na quarta posição, entre nossos compradores, ao contrário do que muita gente a acredita. Outro país africano, a Argélia, está na quinta posição.

O que mais exportamos? Os cinco principais produtos representaram 90,9 por cento de tudo o que foi vendido ao exterior em outubro: Carne bovina: 123,3 milhões de dólares (58,6 por cento); Milho: 40 milhões e 500 mil dólares (19,2 por cento); Café, 21 milhões e 500 milhões (10,2 por cento); Minérios, 6 milhões e 200 mil dólares (2,9 por cento) e, ainda, Madeira (3 milhões e 500 mil dólares (1,7 por cento).

Ainda estamos bem no contexto do crescimento nacional. Teremos, agora, é que nos preparar para o que vem por aí. Se passarmos pela tormenta, temos todas as condições de continuarmos nos destacando em nível de Brasil. Conseguiremos?

NOVO GOVERNADOR PODE COMEÇAR COM APOIO UNÂNIME, TANTO NO SENADO QUANTO NA CÂMARA FEDERAL

Com três senadores ao seu lado; com pelo menos três deputados federais do seu partido, o PL (Lúcio Mosquini, Coronel Chrisóstomo e Sofia Andrade); com pelo menos outros que tendem a ser aliados (como Cristiane Lopes e Jaime Gazola, do Podemos, partido do prefeito Léo Moraes) e ainda com possibilidades concretas de trazer para seu lado os eleitos Thiago Flores e Maurício Carvalho, o futuro governador Marcos Rogério vai nadar de braçada em relação à bancada federal.

Ainda pode cooptar o apoio da nova deputada Joliane Fúria, esposa do seu adversário Adailton Fúria, na última disputa. Ou seja, há uma chance real de que Rogério governa com a unanimidade da bancada rondoniense no Congresso Nacional.

Este apoio será vital, porque ele certamente terá dificuldades em mobilizar recursos federais junto ao governo Lula, de quem sempre foi um forte adversário. A esperança ficará nas emendas parlamentares, algo em torno de 600 e poucos milhões de reais, que poderão ajudar os projetos do novo Governador, principalmente na área da saúde.

A ligação do novo Governador com a bancada federal muda completamente em relação ao que aconteceu na administração Marcos Rocha. Desde seu primeiro mandato, as ligações do Palácio Rio Madeira/CPA com a ampla maioria dos congressistas foi de grande distância. Rocha ficou distante dos três senadores (Confúcio Moura, o próprio Marcos Rogério e Jaime Bagattoli) e teve uma ligação das mais distantes com os deputados federais, com raras exceções.

“2028 ESTÁ LOGO ALI!”, DIZ RAFAEL FERA, CANDIDATO JÁ POSTO EM ARIQUEMES. EM VÁRIAS CIDADES, A DISPUTA ESTÁ NA PAUTA

Aparentemente, as eleições municipais de 2028 estão muito longe. Mas não na cultura política brasileira, onde uma eleição terminada significa apenas o começo da próxima. Recém eleitos Presidente, Governadores e congressistas, tudo agora se volta para as Prefeituras, onde a maioria das carreiras na vida pública dá seu passo importante para o futuro.

Uma das cidades rondonienses onde o assunto já está na mesa, é Ji-Paraná. Na cidade dos quase 100 mil eleitores (deste total, pouco mais de 22 mil não compareceram às urnas, em outubro) além do atual prefeito, Affonso Cândido e do ex-prefeito Jesualdo Pires, começam a aparecer, ao menos nas rodas de conversas, nome muito quentes.

Dois deles, ambos de grande destaque na política do Estado, estariam pensando no assunto, embora, claro, considerem que é muito cedo para tratar do tema. Trata-se do ex-senador Acir Gurgacz e da ainda deputada federal Sílvia Cristina. Junto com eles, surge ainda uma nova via: o pastor evangélico Marcelo Rodrigues, também personagem popular na sua cidade.

Já em Ariquemes, já existe uma candidatura posta. Num vídeo divulgado em suas redes sociais, com a frase “Bora Ariquemes! 2028 é logo ali!”, o ex-vereador e ainda deputado federal Rafael Fera se lança como postulante à sucessão de Carla Redano. Thiago Flores, recém reeleito para a Câmara Federal com expressiva votação, poderia tentar outro mandato à frente da Prefeitura, de onde saiu muito elogiado? E ainda há outros nomes, como o do vereador Lucas Follador e da empresária Marlei Mezzomo, que não podem ser descartados.

E isto é só o começo. Vem muito mais possíveis candidatos por aí!

BANCADA FEDERAL: SÓ MOSQUINI E SOFIA ANDRADE ABRIRAM O VOTO CONTRA HUGO MOTTA PARA A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

“Fora Hugo Motta”! A frase é da deputada federal eleita Sofia Andrade. Sempre polêmica nos seus vídeos e pronunciamentos; sempre se colocando radicalmente contra a esquerda, ela anuncia que, mesmo o voto para a presidência da Câmara ser secreto, ela promete não só abrir seu voto, como fotografá-lo, para comprovar que votará contra qualquer candidato da direita e jamais em Motta.

A néo-deputada, que saltou da Câmara Municipal de Porto Velho e teve 37.984 votos para a Câmara Federal, diz que acha as comissões importantes, mas nem perto do significado da Presidência. “Não vou votar em quem, nos últimos quatro anos, colocou como prioridade apenas todas as pautas de interesse do governo Lula”.

Ela prossegue, ainda falando sobre a eleição da nova Mesa Diretora: “meu voto aberto é contra quem esqueceu os presos políticos; contra quem esqueceu a dosimetria e a anistia. Meu voto é contra quem fez tudo o que Lula queria”.

Sofia não foi a primeira nova componente da bancada federal na Câmara a declarar o seu voto, abertamente contra a permanência de Hugo Motta no cargo, reafirmando que é isso que prometeu aos eleitores e é isso que fará. O primeiro foi Lúcio Mosquini, que avisou que só votará em candidatos do PL.

O terceiro eleito pelo PL em outubro, Coronel Chrisóstomo, certamente seguirá no mesmo caminho. Não se pronunciaram ainda sobre o tema os deputados Jaime Gazola, Thiago Flores e Maurício Carvalho. Também não o fizeram as deputadas Cristiane Lopes e Joliane Fúria.

Num dos seus vídeos recentes, onde dá sua posição sobre o assunto, Sofia também deixa clara sua torcida pela eleição de Rogério Marinho para o Senado.

MULTA PESADA PARA INSTITUTO QUE PRODUZIU E PARA FÚRIA, QUE REPLICOU PESQUISA CONSIDERADA ILEGAL

Ainda não transitou em julgado, mas a decisão do TRE rondoniense em relação a uma pesquisa considerada ilegal, é um exemplo claro de como a Justiça Eleitoral está tratando casos semelhantes. Uma multa que soma mais de 106 mil reais, divididos entre dois réus, foi o resultado da decisão que condenou Adailton Antunes Ferreira, ou seja, o candidato ao governo Adailton Fúria e o Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação (IHPEC) ao pagamento da multa, pela divulgação de pesquisa eleitoral não registrada. A decisão foi unânime e estabeleceu uma penalidade de metade do valor para cada u8m dos réus.

A ação foi proposta pelo diretório estadual do Partido Novo, com atuação do advogado eleitoral Nelson Canedo, responsável por questionar as irregularidades do levantamento. A pesquisa tratava das intenções de voto para governador e senador nas eleições de 2026.

Foram relatadas, no processo, várias inconsistências. Entre elas, embora o plano amostral indicasse 3.197 entrevistas, a distribuição dos participantes por gênero somava 3.097 pessoas. Segundo o acórdão, o instituto não apresentou explicação objetiva para a diferença de 100 entrevistados.

A participação de Nelson Canedo no processo evidencia uma frente importante da advocacia eleitoral: a fiscalização das pesquisas divulgadas ao eleitorado. Nesse trabalho, a análise dos documentos, dos prazos e da coerência entre as informações registradas permite identificar irregularidades e submetê-las à Justiça Eleitoral.

O VEREADOR QUE VAI COMANDAR A CÂMARA DE PORTO VELHO COMEÇA A SE DESTACAR NA POLÍTICA LOCAL

Tem cara nova na política. E pronto para uma longa carreira na política. José Uilson Guimarães de Souza vai completar 40 anos neste próximo dia 29. Poucos o conhecem pelo nome. Mas quando se fala em Zé Paroca, o apelido que o popularizou, sabe-se claramente de quem e está falando.

Eleito vereador em 2024, com 2.825 votos, ele se destacou na Câmara Municipal. Dois anos depois, ao disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, Paroca ficou na primeira suplência, alcançando nada menos do que 9.234 votos, ou seja, mais de três vezes mais do que conquistou em sua primeira eleição.

Escolhido por seus pares como futuro presidente da Câmara de Vereadores em 2027, Zé Paroca conta sua trajetória, suas opiniões e suas perspectivas numa entrevista ao Podcast RD Entrevista, apresentado pelo jornalista Vinicius Canova. A entrevista está no ar e é reproduzida também no site Informa Rondônia.

Zé Paroca, junto com seu colega de partido, o também vereador Breno Mendes, que será 1º secretário na nova Mesa Diretora da Câmara, estão enfrentando um processo de cassação pela Justiça Eleitoral, por causa de questões de cota de gênero do partido, o Avante.

Contudo, os recursos já foram encaminhados e vários especialistas em legislação eleitoral falam com convicção de que a decisão de primeira instância não se sustentará.

A chegada de Zé Paroca no comando do legislativo municipal em Porto Velho pode significar mudanças profundas na forma de atuar da Câmara, há vários anos dominada por políticos da família Negreiros.

OS DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS DOS BANDIDOS SALVARIAM A VIDA DELES, SE OS ORIENTASSEM A NÃO ATIRAR NA POLÍCIA

Em menos de duas semanas, sete criminosos, alguns altamente perigosos, foram mortos, em confrontos com a Polícia rondoniense. O motivo foi simples: preferiram a morte do que voltar à cadeia. Em todos os casos, os policiais jamais atiraram primeiro. Apenas revidaram.

O último caso aconteceu com um conhecido assaltantes de bancos, conhecido como Dinamite. O apelido já possibilita antever a violência dos seus ataques e o que os homens e mulheres da lei enfrentaram, quando ele e um comparsa foram localizados.

O confronto aconteceu na rua, perto do Porto Velho Shopping e da avenida Calama, sempre com um trânsito pesado. Dois agentes do Departamento de Flagrantes receberam denúncia anônima de que havia dois homens armados em um bar. Ao darem voz de prisão à dupla, houve reação e troca de tiros. Dinamite atirou num policial e errou. Recebeu de volta um tiro mortal. Seu comparsa foi preso.

Os defensores dos direitos humanos dos bandidos, que nunca se preocupam com o pode ocorrer com os policiais ou com as vítimas do crime, ensaiam protestos cada vez que um CPF é cancelado. O problema deles é que a população, que não aguenta mais estar sob o domínio do medo, está, em peso, ao lado da lei, como, aliás, deveriam estar todas as pessoas de bem.

Ao invés de fazerem discursos vazios, deveriam perder aos bandidos que se entregassem e não atirassem nos policiais. Daí sim, suas vidas poderiam ser salvas.

MAIS DE 37 MILHÕES DE REAIS PARA PONTES, PRINCIPALMENTE NA BR 319, ONDE A MESMA BALSA AFUNDA DE VEZ EM QUANDO

O governo federal está anunciando liberação de recursos na ordem de 39 milhões e 700 mil reais para recuperação de nada menos do que 28 pontes em pelo menos três importantes BRs do Estado: a 425, a 429 e a 319. Em relação à rodovia que nos liga a Manaus, a situação de várias pontes é de perigo.

A queda de uma delas, recentemente, causou grandes protestos, inclusive com o fechamento da 319 por longas horas. A construção de uma ponte sobre o rio Igapó-Açu afundou parcialmente duas vezes, em menos de 48 horas, causando grandes danos aos usuários.

A balsa faz uma das muitas travessias na BR 319, com poucas pontes e a maioria delas de má qualidade. Nos últimos anos, fora reconstruídas pelo menos duas delas, que sucumbiram com o peso de centenas de caminhões.

Enquanto os motoristas e moradores da região imploram por uma ponte sobre o rio Igapó Açu, onde a balsa afunda seguidamente, o maior problema mesmo, entre as duas capitais, está na travessia mais complexa: a do Rio Negro/Rio Solimões para o Careiro da Várzea, onde o trecho rodoviário terrestre que leva até Porto Velho efetivamente tem início. Essa travessia ainda é realizada por meio de balsas.

O governo federal começa também um pacote de obras que prevê a substituição de 52 pontes de madeira, existentes nos quase 900 quilômetros entre Porto Velho e Manaus, por estruturas de concreto. Este trabalho, contudo, deve levar alguns anos.

COLOCAR A CONTA EM DIA: ENERGISA DÁ ATÉ 98 POR CEJTO DE DESCONTOS E PARCELA DÍVIDA EM 36 VEZES

Mais uma boa chance de colocar suas contas atrasadas em dia. O Grupo Energisa inicia mais uma edição da campanha nacional de negociação de débitos "Negocia Energisa", oferecendo condições especiais para clientes que desejam regularizar suas contas em atraso.

As oportunidades de negociação incluem descontos que podem chegar a 98 por cento e parcelamento em até 36 vezes sem juros, conforme o perfil da dívida e os critérios da campanha. As condições são destinadas a clientes com pelo menos uma fatura vencida.

A campanha está disponível para clientes atendidos pelas distribuidoras do Grupo Energisa em 11 estados brasileiros, incluindo Rondônia, obviamente. Juntas, as concessões da companhia atendem 863 municípios. Para facilitar a negociação, os clientes poderão utilizar os canais digitais da Energisa, como o aplicativo Energisa On, a Agência Digital e a assistente virtual Gisa, disponível em [www.energisa.com.br/gisa](http://www.energisa.com.br/gisa).

Além das condições disponibilizadas na campanha, os clientes também podem contar com parcelamento de faturas de energia em até 18 vezes e sem entrada o ano todo. A contratação, que está sujeita à análise de crédito e condições vigentes no momento da contratação, pode ser feita pelos canais digitais da Energisa.

Canais de negociação da Energisa Rondônia:

- Aplicativo Energisa On

- Agência Digital

- Whatsapp Gisa pelo número (69) 99358-9673

- Site da Energisa ([www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br/))

PERGUNTINHA

Você se surpreendeu ou já esperava o fato dos Correios do Brasil terem prejuízos milionários em todos os trimestres deste 2023, incluindo os deste ano, durante todo o terceiro governo do Presidente Lula, depois de ter recebido a estat