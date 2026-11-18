Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/11/2026 às 08h40

O desaparecimento de uma motocicleta Honda Pop 110i vermelha passou a integrar as circunstâncias investigadas após um homem de 35 anos ser encontrado baleado e com sinais de espancamento na zona sul de Porto Velho. O veículo, que estaria sendo utilizado pela vítima, não foi localizado durante as buscas realizadas pela Polícia Militar na terça-feira (17).

O homem foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II após sofrer uma tentativa de homicídio na região da Estrada do Areia Branca, nas proximidades do bairro Areia Branca. Além das lesões provocadas por arma de fogo, foram identificados cortes na cabeça e inchaço no rosto.

Durante o atendimento hospitalar, foi constatado que um dos projéteis havia ficado alojado na região peitoral esquerda. Outro disparo atingiu o abdômen e passou de raspão pela lateral direita do tórax. Os demais ferimentos apresentados pelo paciente indicavam que ele também havia sido submetido a agressões físicas.

O estado de desorientação impediu que o homem esclarecesse o que havia ocorrido. Não foram fornecidas informações sobre a identidade dos agressores, as circunstâncias do ataque ou a possível motivação. A vítima permaneceu internada na unidade hospitalar, recebendo cuidados médicos.

A ocorrência mobilizou uma equipe do 9º Batalhão da Polícia Militar, acionada para verificar informações sobre um homem ferido em uma área de matagal na Estrada do Areia Branca. Durante as diligências, os militares foram informados de que a vítima já havia sido retirada do local.

Segundo os dados recebidos pelos policiais, o socorro havia sido realizado com a utilização de um automóvel BYD branco, responsável por transportar o homem até o Hospital João Paulo II. A equipe se deslocou à unidade, onde verificou a extensão dos ferimentos.

A possível subtração da motocicleta também deverá ser esclarecida no decorrer da investigação. Até o momento das diligências, o veículo não havia sido encontrado, e as informações disponíveis não permitiam estabelecer se seu desaparecimento estava diretamente relacionado à tentativa de homicídio.