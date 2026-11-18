Por pvhnoticias.com

Publicada em 18/11/2026 às 08h50

Um jovem de aproximadamente 25 anos foi preso na noite desta terça-feira (17), após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e provocar uma perseguição em alta velocidade pela Zona Leste de Porto Velho. A fuga terminou depois que o motociclista bateu contra uma viatura do Batalhão de Choque.

Segundo informações da PM, uma guarnição do BPChoque realizava patrulhamento pelo bairro JK quando, no cruzamento das ruas Plácido de Castro e José Madureira, avistou o motociclista em atitude suspeita e decidiu realizar a abordagem.

Ao receber ordem de parada, o jovem desobedeceu e acelerou, dando início à perseguição. A fuga terminou no cruzamento da Avenida Mamoré com a Rua Luiz Gama, no bairro Tancredo Neves, quando ele acabou colidindo contra a viatura policial.

Mesmo após o acidente, o suspeito ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais.

Durante a abordagem, ele teria informado que fugiu porque não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O jovem foi conduzido ao Departamento de Flagrantes, juntamente com a motocicleta, que foi apreendida. A viatura do Batalhão de Choque sofreu danos em decorrência da colisão.