Por PC/RO

Publicada em 18/11/2026 às 08h20

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de São Francisco do Guaporé, deflagrou uma ação policial voltada ao combate ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico no município.

A diligência teve como objetivo o cumprimento de cinco mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos no âmbito de investigações conduzidas pela Polícia Civil, visando à coleta de elementos probatórios, à identificação de envolvidos e à repressão de atividades criminosas relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes

Durante o cumprimento das medidas cautelares, duas pessoas foram autuadas em flagrante por posse irregular de arma de fogo. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a extensão das atividades criminosas investigadas.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar, reforçando a atuação integrada das forças de segurança na preservação da ordem pública e no enfrentamento à criminalidade.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, promovendo a segurança pública em todo o estado.