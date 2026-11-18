Por Camila Pinheiro

Publicada em 18/11/2026 às 08h20

Na tarde desta terça-feira (17), deu-se início a uma Audiência Pública do 4º Seminário e Audiência Pública Municipal de Previdência, organizado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (IPAM).

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), esteve representado pela presidenta, Diondeida Castoldi, e por alguns dos diretores que compõem a Diretoria Executiva.

O evento tem como objetivo constituir ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da governança previdenciária e ao cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Pró-Gestão RPPS (Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social), iniciativa que busca elevar os padrões de qualidade da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, promovendo maior transparência, controle, profissionalização e eficiência administrativa.

A presidenta Diondeida Castoldi ressalta a importância do evento: “É fundamental que os servidores e seus representantes participem dos debates sobre a gestão previdenciária, pois estamos falando de um direito que precisa ser protegido e garantido. O fortalecimento da governança do IPAM passa pela transparência, pelo controle social e pela responsabilidade na administração dos recursos previdenciários. O SINTERO acompanha essas discussões e defende uma gestão cada vez mais eficiente, democrática e comprometida com a segurança previdenciária dos servidores públicos municipais, tanto os que estão na ativa quanto os aposentados e pensionistas.”

O seminário encerra amanhã, com um dia dedicado à audiências públicas de previdência e assistência.