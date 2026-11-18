Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/11/2026 às 09h30

A recuperação de estradas vicinais em Alto Alegre dos Parecis e a entrega de um trator agrícola à Associação Rural do Assentamento Oziel Carajás (ASPROZEC), em Nova Brasilândia, estão entre as ações destacadas pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL) em publicações sobre sua trajetória parlamentar em Rondônia. Os registros também incluem a destinação de recursos para a aquisição de um caminhão-pipa em São Felipe do Oeste e a participação na EXPOPIB, em Pimenta Bueno.

Em Nova Brasilândia, o parlamentar relembrou a entrega de um trator agrícola à ASPROZEC, realizada em 2024. O equipamento foi destinado à associação rural com o objetivo de oferecer mais estrutura aos produtores vinculados à entidade e apoiar as atividades desenvolvidas pelas famílias do assentamento.

Outra iniciativa mencionada pelo deputado ocorreu em Alto Alegre dos Parecis, onde foram realizados serviços de recuperação de estradas vicinais em 2023. A melhoria da infraestrutura rural foi apresentada por Mendonça como uma medida voltada às condições de deslocamento dos moradores, ao transporte escolar e ao escoamento da produção agrícola.

Segundo o parlamentar, a manutenção das vias utilizadas pelas comunidades rurais está relacionada às necessidades de quem depende das estradas para acessar serviços e transportar produtos. O deputado também associou os trabalhos à segurança dos deslocamentos e à infraestrutura necessária para as atividades desenvolvidas no campo.

Em São Felipe do Oeste, a atuação parlamentar destacada remonta a 2021, quando, conforme o relato de Mendonça, foram garantidos recursos para a aquisição de um caminhão-pipa destinado à frota municipal. A finalidade apontada foi ampliar a capacidade de atendimento da administração pública em atividades de manutenção de estradas, abastecimento e apoio aos moradores das áreas urbana e rural.

O deputado atribuiu a iniciativa à articulação com lideranças locais e ressaltou a importância da disponibilidade de equipamentos para atender às demandas da população. A aquisição foi apresentada como parte das medidas de fortalecimento da estrutura municipal.

Além das iniciativas relacionadas à infraestrutura e à agricultura familiar, Mendonça recuperou registros de sua participação na EXPOPIB de 2022, realizada em Pimenta Bueno. Na ocasião, esteve na arena do evento ao lado de moradores, produtores rurais, expositores e representantes da região.

A presença em feiras agropecuárias foi associada pelo parlamentar ao reconhecimento das atividades produtivas, das manifestações culturais e da contribuição do setor agropecuário para a economia dos municípios rondonienses.

Ao reunir os registros de diferentes anos, Jean Mendonça apresentou um retrospecto de sua atuação em municípios de Rondônia, com destaque para ações direcionadas à infraestrutura rural, ao fortalecimento das atividades agrícolas e ao atendimento de demandas municipais. O deputado também citou a saúde entre as áreas apoiadas ao longo de sua trajetória, sem detalhar iniciativas específicas nesse setor nas publicações apresentadas.