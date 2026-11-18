Por Helen Paiva

Publicada em 18/11/2026 às 09h36

Profissionais das áreas de gestão, formação e saúde bucal poderão participar de duas seleções do Programa de Aprimoramento e Inovação da Gestão na Saúde, Aprimora SUS Porto Velho. Ao todo, serão oferecidas 13 vagas, com bolsas mensais de R$ 4 mil a R$ 15 mil, para atuação na capital.

As oportunidades estão distribuídas em dois avisos públicos: o nº 02/2026, com dez bolsas remanescentes para cirurgiões-dentistas e técnicos em saúde bucal, e o nº 03/2026, com três vagas para a coordenação do programa.

As inscrições para ambas as seleções serão gratuitas e realizadas exclusivamente pelo site ibap-selecoes.com.br⁠, de 19 a 28 de novembro de 2026. O prazo termina às 23h59min59s do último dia, no horário de Porto Velho.

Os processos seletivos serão conduzidos pelo Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBAP). O programa é desenvolvido no âmbito de convênio com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e reúne atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação e formação em serviço.

SAÚDE BUCAL

A chamada complementar do Aviso Público nº 02/2026 oferece três vagas para cirurgião-dentista, com bolsa mensal de R$ 6 mil, e sete para técnico em saúde bucal, com bolsa de R$ 4 mil.

As oportunidades correspondem a bolsas remanescentes da primeira seleção, nos dois perfis em que a lista de candidatos aptos foi esgotada antes do preenchimento das vagas.

Para cirurgião-dentista, é exigido ensino superior completo em Odontologia, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Para técnico em saúde bucal, é necessário ensino médio completo e curso técnico em Saúde Bucal concluído em instituição reconhecida.

Nos dois casos, é obrigatório registro ativo no Conselho Regional de Odontologia, com inscrição em Rondônia até a assinatura do Termo de Outorga. A experiência em saúde bucal na atenção primária ou em serviço da rede SUS é desejável.

Entre as três vagas para cirurgião-dentista, uma é reservada a pessoas negras. Para técnico em saúde bucal, há uma vaga reservada a pessoas negras e uma a pessoas com deficiência.

A seleção será realizada por análise curricular e documental, com pontuação mínima de 35 pontos para classificação, além do cumprimento dos requisitos eliminatórios. A homologação do resultado final está prevista para 15 de dezembro.

Quem participou da primeira seleção poderá concorrer novamente, mediante nova inscrição e apresentação dos documentos. Candidatos já validados ou com bolsa outorgada em outro perfil deverão formalizar a desistência da bolsa anterior antes da inscrição, conforme o aviso.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA

O Aviso Público nº 03/2026 oferece uma vaga para coordenador geral do projeto, com bolsa mensal de R$ 15 mil; uma para gestor administrativo e uma para coordenador pedagógico, ambas com bolsas de R$ 12.500 mensais.

Para a coordenação geral, é exigido ensino superior completo, preferencialmente na área da saúde ou em gestão pública, e pós-graduação em saúde coletiva, gestão em saúde, políticas públicas ou área correlata. O candidato deve comprovar pelo menos cinco anos de experiência nas áreas previstas para o perfil, incluindo dois anos em direção, coordenação ou gerência.

Para gestor administrativo, é necessária graduação em Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Economia, Gestão de Políticas Públicas ou área correlata. Também são exigidos cinco anos de experiência em gestão administrativa, financeira ou orçamentária de projetos, convênios, contratos ou parcerias com a administração pública, com pelo menos dois anos em coordenação ou gerência.

Já a coordenação pedagógica exige graduação na área da saúde ou da educação, com pós-graduação em educação na saúde, saúde da família, saúde coletiva ou área correlata. A experiência mínima é de cinco anos nas atividades de formação previstas no aviso, incluindo ao menos dois anos em coordenação pedagógica ou de programas formativos.

Para essas três funções, o processo terá análise curricular e documental, entrevista e avaliação e defesa de plano de trabalho. A homologação do resultado final está prevista para 23 de dezembro.

DEDICAÇÃO E DURAÇÃO

Todas as oportunidades preveem dedicação de 40 horas semanais e bolsas com duração de até 12 meses, limitada à vigência do projeto e ao período efetivo de participação.

As três funções de coordenação exigem dedicação exclusiva, com presença física regular em Porto Velho. Durante a vigência dessas bolsas, não será permitido manter outro trabalho remunerado ou acumular outra bolsa, observadas as ressalvas do aviso.

Para os profissionais de saúde bucal, é vedada a acumulação com outra bolsa ou atividade que gere incompatibilidade de horários ou de dedicação, além das demais restrições aplicáveis.

As bolsas da coordenação serão concedidas e pagas pelo IBAP. Já as dez bolsas da chamada complementar terão formalização e pagamento pela Semusa, após a verificação objetiva dos requisitos documentais.

A participação no programa não gera vínculo empregatício com o IBAP, a Semusa ou o município.

QUALIFICAÇÃO DA REDE

Para a titular da Semusa, a abertura do certame reforça a estruturação técnica do programa na rede municipal.

“A abertura desta seleção para as funções de coordenação marca um passo essencial para a estruturação do APRIMORA SUS em Porto Velho. São perfis estratégicos que vão organizar as frentes técnico-científica, administrativa e pedagógica, garantindo que a pesquisa, a inovação e a formação em serviço cheguem de fato às equipes dos territórios. Todo o processo seletivo é conduzido com total independência técnica e impessoalidade pelo IBAP, cabendo à Semusa acompanhar e fiscalizar a execução do convênio para que os resultados se traduzam em melhoria concreta na atenção primária à saúde do nosso município”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também ressaltou o impacto da iniciativa na ponta do atendimento.

“Investir na qualificação da gestão e na formação permanente dos profissionais que estão na ponta é investir diretamente na qualidade do atendimento oferecido à população de Porto Velho. O APRIMORA SUS nasce com o compromisso de modernizar processos, acompanhar indicadores de resolutividade e, acima de tudo, deixar capacidade instalada na nossa rede municipal de saúde”.

INSCRIÇÕES E DOCUMENTOS

No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os documentos exigidos no respectivo aviso, incluindo identificação, comprovantes de formação, currículo atualizado e comprovação de títulos e experiência profissional. Para as vagas de saúde bucal, também será exigida a comprovação do registro profissional.

Os interessados devem consultar os avisos completos e seus anexos para verificar requisitos, impedimentos, documentos, critérios de pontuação e regras de reserva de vagas. Também é responsabilidade dos candidatos acompanhar os comunicados e eventuais alterações nos cronogramas pelos canais oficiais do IBAP.

SERVIÇO

Inscrições para as duas seleções: 19 a 28 de novembro de 2026, até 23h59min59s, no horário de Porto Velho.

Onde se inscrever: ibap-selecoes.com.br⁠, gratuitamente.

Saúde bucal — Aviso nº 02/2026: três vagas para cirurgião-dentista, com bolsa de R$ 6 mil, e sete para técnico em saúde bucal, com bolsa de R$ 4 mil.

Coordenação — Aviso nº 03/2026: uma vaga para coordenador geral, com bolsa de R$ 15 mil; uma para gestor administrativo e uma para coordenador pedagógico, com bolsas de R$ 12.500.

Dedicação: 40 horas semanais em todos os perfis, com dedicação exclusiva para as funções de coordenação.

Duração das bolsas: até 12 meses, conforme as condições de cada aviso.

Homologação dos resultados finais: prevista para 15 de dezembro na saúde bucal e 23 de dezembro na coordenação.

Informações: canais oficiais do IBAP e e-mail [email protected].