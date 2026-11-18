Por Assessoria

Publicada em 18/11/2026 às 09h12

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da equipe de pontes e bueiros, segue trabalhando para melhorar as condições de trafegabilidade nas estradas rurais do município.

Nesta terça-feira (17/11), os trabalhos foram realizados na Linha Rio da Prata, na região do Pacarana, com serviços de recuperação e implantação de bueiros.

As ações são fundamentais para melhorar o escoamento da água, preservar as estradas e garantir mais segurança e melhores condições de acesso aos moradores e produtores rurais.

A Prefeitura segue avançando com trabalho e determinação, atendendo às demandas das comunidades e fortalecendo a infraestrutura rural de Espigão do Oeste.