Por Herbert Lins

Publicada em 18/11/2026 às 09h16

Entre o ajuste fiscal, privilégios e buracos: a política precisa sair do discurso

CARO LEITOR, o “Exército do Lula” entrou em guerra consigo mesmo. O PLP 229/2026, pacote de ajuste fiscal enviado pelo governo Lula (PT) ao Congresso Nacional, escancarou o racha entre governistas: uns defendem conter despesas; outros acusam o Palácio do Planalto de sacrificar políticas sociais para agradar ao mercado. A ironia é que, desde 2024, a equipe econômica empilha medidas fiscais: PEC 45/2024, PLP 210/2024 e PL 4.614/2024, além do PLP 128/2025. Não é novidade, mas já é estratégia recorrente de todos os governos que ocuparam o principal centro de poder e de tomada de decisões do país. Se a esquerda radical procura um adversário, deveria mirar o sistema financeiro e cobrar juros menores e a redução da taxa Selic, em vez de gastar munição contra os próprios aliados. Afinal, combater privilégios exige coerência: não basta espernear contra o ajuste e poupar quem lucra com o dinheiro caro no Brasil.

Sustenta

A equipe econômica do presidente Lula (PT-SP) sustenta que o ajuste de até R$ 60 bilhões em 2027 não recairá sobre a população, mas sobre privilégios. Saúde, educação e programas como Bolsa Família, Pé-de-Meia e Farmácia Popular seguem protegidos por lei.

Rever

O governo afirma que o projeto busca rever incentivos fiscais concedidos a grandes empresas, estimados em R$ 800 bilhões, além de combater supersalários, penduricalhos no serviço público e benefícios que se perpetuam sem justificativa pública.

Reduz

Quando o governo deixa de cobrar impostos de uma grande empresa consolidada, alguém paga a conta: a sociedade. A renúncia fiscal do governo reduz recursos que poderiam financiar saúde, educação, segurança pública e obras de infraestrutura essenciais à população.

Direta

Empresa que dá lucro e se consolidou no mercado não precisa viver de benefícios bancados pela população. A mensagem do presidente Lula (PT-SP) é direta: quem tem condições de competir deve pagar impostos, sem transferir ao contribuinte o custo dos privilégios.

Arrecadação

Segundo a equipe econômica do governo Lula (PT-SP), a arrecadação com o PLP 229/2026 ajudaria a financiar programas sociais, ampliar o Pé-de-Meia para universitários, garantir tarifa zero no transporte, criar o Ministério da Segurança e enfrentar o crime organizado.

Pergunta

A pergunta que fica é: os governos estaduais teriam coragem de adotar a mesma medida do governo federal e rever incentivos fiscais concedidos a grandes empresas já consolidadas? Em Rondônia, a discussão precisa sair do discurso e chegar à prática.

Coragem

As equipes econômicas do governo que sai e do governador eleito Marcos Rogério (PL), junto aos conselheiros do CONDER, teriam coragem de rever benefícios fiscais concedidos à Energisa, Irmãos Gonçalves, Pemaza, C.A. Rural, Rondônia Geração de Energia, Arroz Rical, Nissey Máquinas, Estanho de Rondônia e Meridian Mineração Jaburi?

Silêncio I

Na sessão plenária de ontem (17), na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), a deputada estadual Claudinha de Jesus (PT) preferiu o silêncio. Não subiu à tribuna para conter a insatisfação da esquerda radical com o ajuste fiscal do governo Lula (PT).

Silêncio II

Falando em silêncio, a ex-senadora Fátima Cleide (PT), deputada estadual eleita, também adotou a estratégia do silêncio. Assim como Claudinha, evitou defender os cortes orçamentários do governo Lula ou enfrentar publicamente as críticas da esquerda radical em Rondônia.

Protesto

Enquanto isso, um pequeno grupo de jovens que se autointitula revolucionário ocupou a Praça Marechal Rondon, popularmente conhecida como Praça do Baú. O protesto criticou os cortes na educação e convocou uma “greve geral de ocupação”.

Convite

Ontem (17), a convite, fiz uma visita de cortesia ao diretor-geral do DER, Diego Muniz. Conversamos sobre os investimentos em estradas e rodovias de Rondônia e os desafios da infraestrutura no fim do governo Coronel Marcos Rocha (PSD).

Investimentos

Diego Muniz informou que o DER mantém investimentos de aproximadamente R$ 252 milhões em obras rodoviárias. Segundo ele, sua gestão já tem planilhada a entrega de 16 obras importantes para a infraestrutura e a mobilidade em Rondônia.

Experiência

Durante o encontro, também conversamos sobre sua experiência à frente do órgão responsável pela infraestrutura rodoviária estadual, os desafios administrativos e a continuidade dos investimentos para garantir a manutenção e a entrega das obras.

RO-420

Um dos principais assuntos da visita foi a pavimentação asfáltica da Rodovia Estadual Deputada Ana da 8 (RO-420), em Nova Mamoré. Uma obra aguardada há anos pela população, fundamental para integrar comunidades, melhorar a mobilidade, fortalecer a produção rural e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

Contratação

O projeto da RO-420 prevê a contratação integrada de uma empresa especializada em engenharia, responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo e pela execução da pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD), incluindo drenagem e sinalização.

Representa

Nesta primeira etapa, o Lote 01 contempla 28,86 quilômetros, partindo do entroncamento com a BR-425, em Nova Mamoré, até à Estaca 1.443. A pavimentação da RO-420 representa mais que infraestrutura: significa desenvolvimento, dignidade para quem produz e melhores condições de vida para a população. É uma antiga reivindicação que começa a ganhar perspectiva de realidade.

Denúncias I

A coluna de ontem (17) abordou a educação e recebeu uma enxurrada de denúncias de professores e técnicos da SEDUC. Os relatos apontam pressão para participar de cursos de formação continuada contratados por valores milionários.

Denúncias II

Uma das denúncias relata que um curso contratado para 150 profissionais teve menos da metade dos participantes. Mesmo com a baixa adesão, a SEDUC estaria glosando a nota fiscal para efetuar o pagamento. Afinal, quem fiscaliza?

Negócio

Cadê o SINTERO, os órgãos de controle e a fiscalização para apurar essas denúncias? Dinheiro da educação exige transparência, não contratos milionários sem acompanhamento rigoroso. Formação continuada não pode virar negócio sem resultados.

Viabilizar

Ao retornar da Turquia, o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) deveria determinar uma apuração rigorosa dos contratos da Educação. Também poderia promover estudo técnico para viabilizar o 14º salário aos profissionais da rede estadual, reconhecendo e valorizando quem ensina.

Leite I

A deputada Claudinha de Jesus (PT) anunciou a conclusão da CPI do Leite, com a leitura do relatório final. Agora, a população espera mais que discursos e vídeo nas redes sociais: quer saber o que, de fato, foi apurado.

Leite II

Afinal, CPI do Leite não pode virar apenas palco político e relatório para arquivo. Quais medidas concretas serão adotadas para proteger o produtor rural? Sem políticas públicas efetivas, a CPI corre o risco de produzir muito barulho e pouco leite.

Tapa-buracos I

O vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos) agradeceu à SEINFRA/PMPV nas redes sociais pelo atendimento ao pedido de providência que garantiu serviços de tapa-buracos na Rua Joaquim da Rocha, no bairro Castanheira, melhorando as condições de tráfego.

Tapa-buracos II

Outra solicitação do vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos) também foi atendida pela SEINFRA, com tapa-buracos na Rua Hugo Ferreira, no cruzamento com a Rua Geraldo Perez, no bairro Conceição, beneficiando quem circula pela região.

Enxergar

A SEINFRA parece não enxergar, entretanto, os buracos nas franjas urbanas de Porto Velho. Nos residenciais Cristal da Calama, Mariana, Marcos Freire, Ulysses Guimarães, Ronaldo Aragão, Viena, Sevilha e Bairro Novo, a população continua esperando providências.

Sério

Falando sério, no tabuleiro da política, discursos não tapam buracos, relatórios não asfaltam estradas e promessas não pagam a conta do contribuinte. Rondônia precisa de menos encenação, mais transparência e gestores comprometidos com resultados. Afinal, o povo já cansou de pagar por tanta conversa fiada.