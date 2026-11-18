Por Ana Carolina Fonseca

Publicada em 18/11/2026 às 09h32

De acordo com o Painel de transparência do Ministério da Justiça, Rondônia alcançou 84,91% de execução dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), percentual que coloca o estado na quarta posição entre as unidades da Federação com maior índice de aplicação dos valores disponibilizados pelo fundo. Até outubro de 2026, foram executados R$ 243.243.563,12 mil.

O resultado está relacionado ao planejamento e à gestão dos recursos destinados à segurança pública, que possibilitam investimentos na estrutura das instituições, na modernização de equipamentos e no aprimoramento das condições de trabalho dos profissionais das forças de segurança.

Referente a outubro de 2026, conforme o levantamento, disponível no Painel de Transparência do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Rondônia apresenta o quarto maior percentual de execução entre os estados brasileiros. O índice fica atrás do Ceará (92,46%), Rio Grande do Norte (90,32%) e Paraná (85,40%).

A aplicação responsável dos recursos públicos é fundamental para garantir investimentos que atendam às necessidades da segurança pública, fortalecendo as instituições, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais, além de ampliar a capacidade de proteção à população.

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), José Hélio Cysneiros Pachá, ressaltou que a execução dos recursos permite atender às demandas das instituições e ampliar a capacidade de atuação das forças de segurança. “O percentual alcançado demonstra a importância do planejamento e do acompanhamento da aplicação dos recursos. Os investimentos são direcionados às necessidades das instituições, contribuindo para a modernização da estrutura operacional e para o fortalecimento das ações desenvolvidas em benefício da sociedade.”

A execução dos recursos do FNSP integra as ações de fortalecimento da segurança pública em Rondônia, permitindo investimentos na estrutura e na capacidade operacional das instituições responsáveis pela prevenção e pelo enfrentamento à criminalidade.