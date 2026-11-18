Nossa cidade está em clima de comemoração, e preparamos uma programação especial para celebrar os 49 anos de Ji-Paraná com muita música, alegria e momentos para toda a família!
De 19 a 22 de novembro, o Beira Rio Cultural será palco de quatro noites de grandes shows. Confira:
19/11 (quinta) – Joelma
20/11 (sexta) – Isaías Saad
21/11 (sábado) – Guilherme & Benuto
22/11 (domingo) – Thiago Brado
Shows a partir das 21h
Beira Rio Cultural
São 49 anos de histórias, conquistas e muito orgulho de ser ji-paranaense!
Chame a família, marque os amigos e venha comemorar com a gente. Afinal, essa festa é de todos nós!
Ji-Paraná, 49 anos. Nossa história é feita por você!
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