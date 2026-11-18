Por ASSESSORIA

Publicada em 18/11/2026 às 09h26

Nossa cidade está em clima de comemoração, e preparamos uma programação especial para celebrar os 49 anos de Ji-Paraná com muita música, alegria e momentos para toda a família!

De 19 a 22 de novembro, o Beira Rio Cultural será palco de quatro noites de grandes shows. Confira:

19/11 (quinta) – Joelma

20/11 (sexta) – Isaías Saad

21/11 (sábado) – Guilherme & Benuto

22/11 (domingo) – Thiago Brado

Shows a partir das 21h

Beira Rio Cultural

São 49 anos de histórias, conquistas e muito orgulho de ser ji-paranaense!

Chame a família, marque os amigos e venha comemorar com a gente. Afinal, essa festa é de todos nós!

Ji-Paraná, 49 anos. Nossa história é feita por você!