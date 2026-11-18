Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/11/2026 às 14h43

A busca pelo título nacional mobiliza o Real Porto, que inicia nesta quinta-feira (19) sua participação no Campeonato Brasileiro Elite de Futebol 7, em São Paulo. O clube de Rondônia terá três compromissos na primeira fase da competição, enquanto integrantes da equipe também se preparam para representar a Seleção Brasileira em disputas internacionais programadas para dezembro.

A preparação foi realizada na Arena Zapping, em Porto Velho, onde os jogadores mantiveram uma rotina de treinamentos sob orientação do técnico Mister Maurição. O ala João Henrique destacou a intensidade das atividades e reconheceu a dificuldade dos confrontos previstos no torneio nacional. Segundo ele, o elenco chega concentrado, apesar da ansiedade provocada pela importância da competição.

Com oito anos de atuação pelo Real Porto, o fixo Curica acompanha a evolução estrutural do clube e considera a conquista do Campeonato Brasileiro um objetivo de grande significado para Rondônia. O jogador, que já conquistou um título nacional defendendo outra equipe, pretende repetir o resultado com a camisa do representante rondoniense.

Ao recordar os primeiros anos no clube, Curica relatou que as condições oferecidas aos atletas eram diferentes das atuais. Para ele, o crescimento da estrutura esportiva e administrativa colocou o Real Porto entre as principais equipes da modalidade no estado.

O desejo de permanecer vinculado ao clube também faz parte dos planos do jogador. Curica pretende continuar atuando enquanto tiver condições e, posteriormente, integrar a diretoria. Seu principal objetivo, entretanto, permanece relacionado à conquista de títulos pelo Real Porto, seja no Campeonato Brasileiro, na Taça do Brasil ou na Libertadores.

Dentro de campo, o primeiro adversário será o Taubaté Fut7, de São Paulo, nesta quinta-feira, às 18h, pelo horário de Rondônia. O Real Porto integra o Grupo C, cujos participantes enfrentam equipes do Grupo D durante a etapa classificatória.

Na sexta-feira (20), os rondonienses terão dois jogos. O primeiro será contra o Dom Pedro II, de Minas Gerais, às 8h40. Posteriormente, às 13h20, o clube encerrará seus compromissos da fase inicial diante do Pindamonhangaba, de São Paulo. O Campeonato Brasileiro Elite será disputado entre 19 e 22 de novembro.

Maurição explicou que os treinamentos semanais foram complementados por partidas realizadas dentro de Rondônia, utilizadas para aperfeiçoar o desempenho coletivo. O treinador estabeleceu a conquista do campeonato nacional como uma de suas prioridades à frente da equipe.

Encerrada a participação no torneio brasileiro, o comandante terá compromissos com a Seleção Brasileira de Futebol 7. Entre 1º e 4 de dezembro, ele estará em Puerto Montt, no Chile, acompanhado do ala rondoniense Levy Lucas, para disputar a Pan-AM Cup 2026.

A competição continental contará com sete seleções: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Uruguai e Venezuela. Além do título, estarão em disputa quatro vagas diretas para a Copa do Mundo de Minifutebol de 2027.

A convocação de jogadores que atuam na Região Norte também foi comentada por Maurição. Segundo o técnico, alguns atletas já eram acompanhados pela Seleção Brasileira antes de sua chegada ao Real Porto. A convivência com o elenco permitiu observar de perto a qualidade técnica dos jogadores e ampliar as oportunidades de participação nas competições internacionais.

Após a Pan-AM Cup, o calendário da Seleção Brasileira continuará no continente africano. Entre 12 e 21 de dezembro, estão previstos dois amistosos contra a Líbia, sob o comando de Maurição, com a participação dos atletas Evan e Ruam Amorim.

Ao comentar a sequência de viagens, o treinador explicou que permanecerá em São Paulo durante parte do intervalo entre os compromissos internacionais. Levy Lucas retornará após a competição chilena, enquanto Maurição seguirá com a preparação para os amistosos na África.

Com experiência em conquistas internacionais pela Seleção Brasileira, o técnico afirmou que pretende ampliar os resultados obtidos anteriormente. “Vamos atrás do Mundial novamente, vamos atrás de mais copas”, declarou.

A sequência de compromissos terá início com o Brasileiro Elite, prosseguirá com a disputa continental no Chile e terminará com os amistosos diante da seleção líbia. Para o Real Porto, a etapa nacional representa a oportunidade de conquistar um título brasileiro, enquanto seus representantes convocados terão a possibilidade de disputar uma vaga no Mundial de 2027 com a Seleção Brasileira.