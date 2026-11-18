Por ASSESSORIA

Publicada em 18/11/2026 às 14h37

O sistema federal responsável pela emissão e consulta da Carteira da Pessoa Idosa está indisponível há alguns dias. A informação é do Setor do Cadastro Único de Rolim de Moura, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).

De acordo com o setor, a instabilidade ocorre no sistema disponibilizado pelo Governo Federal e não está relacionada a falhas nos serviços ou no atendimento prestado pela estrutura municipal. Enquanto a plataforma não for restabelecida, ficam temporariamente suspensos os procedimentos de emissão e consulta das carteirinhas.

A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, destacou que a população está sendo informada para evitar deslocamentos desnecessários e esclarecer a origem do problema.

“É importante que a população saiba que essa indisponibilidade está relacionada ao sistema federal, e não aos serviços oferecidos pelo município”.afirmou Sandra Miranda.

A diretora de Programas Sociais e responsável pelo Setor do Cadastro Único, Sthefany Ingrid dos Santos, reforçou que a equipe aguarda o restabelecimento da plataforma federal para dar continuidade aos serviços.

A SEMAS agradece a compreensão da comunidade e orienta que os interessados aguardem a normalização do sistema para procurar o setor e solicitar os serviços.