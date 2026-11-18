Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/11/2026 às 14h00

Prefeitos – Desde a manhã de terça-feira (17) prefeitos, secretários, vereadores dos 52 municípios do Estado estão reunidos no auditório da Assembleia Legislativa (Ale), em encontro promovido pela Associação Rondoniense dos Municípios-Arom para discutir desafios da administração municipal. O tema do evento é Reforma Tributária. A meta é preparar os administradores, legisladores, secretários, técnicos para as mudanças no sistema tributário do País e os impactos nas finanças dos municípios a partir de 2027. Técnicos do Ministério Público de Contas (MPC), Tribunal de Justiça (TJ) e Universidade Federal de Rondônia (Unir) participam dos debates contribuindo com orientações técnicas. O governador em exercício deputado Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), e o presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná) participaram da abertura do encontro. Representantes políticos eleitos e reeleitos (governador, senador, deputado federal e estadual) têm espaço se manifestarem sobre as perspectivas e compromissos com o povo de Rondônia durante o evento.

Seduc – Existe preocupação enorme em quem será o próximo secretário de Estado da Educação de Rondônia, na administração do governador-eleito, senador Marcos Rogério, que também preside o PL no Estado. É que tem uma servidora da Seduc (Educação), que está no cargo desde o mandato do ex-governador Ivo Cassol, que fornece materiais de consumo permanente como giz, lápis, caneta, apagadores, etc. e fatura alto todos os meses, porque as “compras” são feitas de forma fracionada e não exige licitação a escola estaduais. Os materiais são adquiridos no mercado varejista, a preços de venda ao consumidor, não nos atacadistas, especializados em vendas de grandes quantidades. O esquema atende cerca de 100 escolas em todo o Estado. A prática é considerada como uma atividade, ilegal, mas, considerada como uma “mina de ouro” devido a rentabilidade econômica.

Seduc II – A servidora, perene, não estaria só na empreitada, pois mais uma figura carimbada da administração estadual, que se intitula como proba, que manda e desmanda nos bastidores é a sócia majoritária, que coordena toda a manobra solerte, que rende uma fortuna mensalmente ao grupo. Um faturamento significativo. Caso Camargo assuma a Seduc, certamente a “teta” de décadas irá acabar. 12,5% do orçamento estadual são disponibilizados para a Educação. Como o deputado Camargo é de extrema-direita, não estaria sendo “bem-visto” em um segmento do Governo do Estado geralmente composto de seguidores da extrema-esquerda. Mas o diz-que-me-diz é intenso e certamente assim será até o anúncio do próximo Secretário de Estado da Educação pelo governador-eleito Marcos Rogério. E durma-se com um barulho desses.

Mesa – As articulações de bastidores para definição da futura Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa (Ale), continuam sendo o assunto predominante nas rodas de políticos. A eleição está distante, 1º de fevereiro, quando também serão empossados os deputados reeleitos e eleitos em outubro último, marcará o início da 12ª Legislatura. A sessão para definição dos novos componentes do grupo administrativo da Ale-RO é esperada com enorme expectativa. Vários nomes estão sendo cogitados para presidir a Casa do Povo. Uma boa parte de especulação, o que é normal em situações idênticas, mas garantem os mais experientes, que o governador-eleito, Marcos Rogério (PL) tem influência direta na escolha do presidente, pois governar sem o apoio de a maioria do Legislativo é dar um “salto no escuro”.

Diplomação – Os políticos reeleitos e eleitos em Rondônia serão diplomados em dezembro. O prazo máximo para que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) entregue os diplomas é o dia 19 do próximo mês. No Estado existem casos, que estariam sendo analisados pela Justiça Eleitoral e existem até, possibilidades de deputados considerados eleitos não serem diplomados, porque há denúncias da prática de ilegalidade durante o período eleitoral e não estaria descartada mudanças no quadro de deputados, a serem empossados, ou reempossados, no caso dos reeleitos, no dia 1º de fevereiro, quando também será eleita a nova Mesa Diretora, que está sendo muito disputada, mesmo com mais de dois meses para a solenidade. O prazo é dia 19, ou seja, falta um mês, mas a diplomação poderá ocorrer antes. A expectativa é enorme principalmente de quem ficou na suplência.

Respigo

Sexta-feira (20) é Feriado Nacional em razão das comemorações do Dia da Consciência Negra. Para quem não trabalha nos finais de semana, serão três dias de folga, ótima oportunidade para programar viagens para o interior ou mesmo fora do Estado +++ A Assembleia Legislativa (Ale), assim com o os demais órgãos públicos (federal, estadual e municipal) encerram os trabalhos na quinta-feira (19). O atendimento ao público e as atividades legislativas retornarão somente na segunda-feira (23) +++ Os deputados limparam a pauta na sessão ordinária de terça-feira (17). A sessão ordinária da manhã de hoje (18) não foi realizada, porque os trabalhos já foram finalizados na anterior +++ Após a participação da Seleção Brasileira nos jogos da Data FIFA (perdeu para o Japão de 3x2 e ganhou de Singapura goleando por 7x0) o Campeonato Brasileiro retoma a normalidade. Coritiba e Santos jogam no Couto Pereira, às 18h30 +++ O Remo enfrenta a Chapecoense às 19h. Ambos já estão rebaixados +++ Às 19h30 Cruzeiro e Palmeiras e Flamengo e Athletico Paranaense. O Flamengo lidera, o Palmeiras é o segundo, o Cruzeiro, o terceiro e o Atlético o quarto na tabela de classificação +++ Às 20h30 se enfrentam Grêmio e Bahia, Corinthians e Botafogo. Corinthians e Grêmio estão na zona de rebaixamento.

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