Por Jairo Ardull

Publicada em 18/11/2026 às 14h10

Começou no dia 16 e vão até 30 de novembro as aplicações das provas do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero) na rede pública de ensino de Ji-Paraná. O Saero avalia o desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), as avaliações são realizadas com estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos. Serão dois dias de provas em cada unidade escolar. A Semed ainda informou que 2.902 participantes devem fazer a avaliação, distribuídos em 121 turmas de 20 escolas municipais.

Nos dias 16 e 17, elas ocorreram em seis estabelecimentos de ensino. Em 18 e 19, mais seis; 23 e 24, cinco; 25 e 26, duas, e 27 e 30, uma.

Em língua Portuguesa, são avaliadas competências relacionadas à leitura, interpretação de textos, compreensão de diferentes gêneros textuais, identificação de informações e construção de sentidos. Em matemática, os conteúdos envolvem raciocínio lógico, resolução de problemas, operações, grandezas e medidas, geometria e tratamento da informação, incluindo tabelas e gráficos.

“No início do ano, incluímos as provas do Saero no planejamento escolar, com a preparação de professores e alunos. O resultado das avaliações vai comprovar que o vivemos no dia a dia da educação no nosso município. Estamos participando para mostrar a evolução do aprendizado dos estudantes”, afirmou o titular da pasta, Robson Casula.

De 26 a 29 de novembro, a Semed promoveu a Gincana Saero para estudantes do 2º ano. O evento serviu como preparação para as provas oficiais do Saero. “Nos antecipamos ao período de avaliações, para que o momento de comprovar o conhecimento fosse mais leve e descontraído”, acrescentou Casula.

O Saero utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que analisa o desempenho dos estudantes considerando não apenas a quantidade de acertos, mas também as características de cada questão e os diferentes níveis de proficiência. Além dos testes, são aplicados questionários contextuais para compreender fatores sociais, econômicos e educacionais relacionados à aprendizagem.