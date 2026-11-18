Por Assessoria

Publicada em 18/11/2026 às 14h41

A Prefeitura de Jaru segue ampliando os investimentos em pavimentação asfáltica, beneficiando ruas em vários bairros do município. Uma das frentes de trabalho está concentrada na Rua Adalberto Costa Gadelha, no trecho entre as ruas Monteiro Lobato e Castelo Branco, no Setor 06.

A obra é executada pela Prefeitura de Jaru, em parceria com o deputado estadual Dr. Luís do Hospital.

Nesta etapa, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp realizam os trabalhos de preparação da via, que incluem limpeza, remoção de pedras, terraplanagem e execução das camadas de base e sub-base, serviços essenciais para garantir a qualidade e a durabilidade do pavimento.

Após a conclusão dessa fase, será realizada a aplicação da capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, além da implantação de meios-fios e sarjetas.