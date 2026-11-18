Por Alexandre Almeida

Publicada em 18/11/2026 às 14h10

A agricultura familiar do distrito de Jatuarana, em Vale do Anari, recebeu um importante reforço com a aquisição de um trator agrícola viabilizado por meio de investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). O equipamento foi destinado à Associação de Produtores Rurais de Jatuarana (Aspruja), atendendo a uma demanda apresentada pelo vereador Romildo Lemos, e chega para fortalecer as atividades no campo, melhorar as condições de trabalho e ampliar a capacidade de atendimento aos agricultores da região.

Trator adquirido com investimento do deputado Ezequiel Neiva para fortalecer o trabalho dos produtores rurais (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A chegada do novo maquinário representa mais apoio para os pequenos produtores, especialmente aqueles que dependem da atividade leiteira e da produção agrícola para garantir o sustento de suas famílias. O trator, acompanhado de implementos, entre eles uma colhedeira para produção de silagem, vai contribuir diretamente com os serviços desenvolvidos pela associação.



Para o produtor rural Vilson Munhoz, os equipamentos representam uma conquista importante para quem trabalha diariamente no campo. “Trator novo equipado, colhedeira de fazer silagem e outros implementos para nós é só agradecer o deputado mesmo por esses equipamentos que vão ser de grande serventia para o pequeno produtor. Nós só temos a agradecer ao nosso deputado Ezequiel Neiva, que tem nos ajudado muito aqui, o produtor de leite, o produtor. É muito bom para nós”, destacou.



Investimento que chega ao campo e fortalece quem trabalha diariamente para produzir e movimentar a economia de Rondônia



Vilson Munhoz também reconheceu o compromisso do parlamentar com os produtores e manifestou confiança na continuidade do trabalho com o deputado estadual eleito Wiveslando Neiva. “Ter um deputado parceiro que nem o Ezequiel Neiva aqui para nós não tem melhor.



É um cara excelente, pois o que ele prometeu para nós cumpriu certinho e veio trazer os implementos para ajudar nossa associação aqui no Jatuarana. Agora temos que esperar ele assumir para continuar esse trabalho que vem sendo realizado por Ezequiel Neiva. O Wiveslando vai manter a mesma parceria para continuarmos desenvolvendo nossas ações em conjunto”, afirmou.



O colaborador Clebis Faria também ressaltou a atuação do deputado junto às associações rurais de Machadinho do Oeste, Theobroma e Vale do Anari, destacando o cumprimento dos compromissos assumidos com os produtores. “Todas as associações que Ezequiel Neiva trabalhou em Machadinho do Oeste, Theobroma e Vale do Anari, todo compromisso foi cumprido 100%. Ele é um exemplo de compromisso, e tenho certeza de que Wiveslando Neiva vai fazer um excelente trabalho, mantendo essa parceria assim como seu pai”, frisou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância de investir em equipamentos que atendam às necessidades reais dos produtores rurais. Segundo ele, fortalecer as associações é uma maneira de garantir que os benefícios cheguem diretamente às famílias que vivem da produção no campo.



Parceria com os produtores rurais segue gerando resultados



“Nosso compromisso sempre foi trabalhar por quem produz e movimenta a economia de Rondônia. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores e entendemos que oferecer estrutura e equipamentos às associações faz toda a diferença no dia a dia do campo. Esse trator e seus implementos vão ajudar muitas famílias de Jatuarana, melhorar as condições de trabalho e fortalecer a produção rural. É uma satisfação contribuir com uma conquista que vai gerar resultados para a comunidade”, ressaltou.



Ezequiel Neiva reafirmou ainda que o fortalecimento da agricultura familiar continuará sendo uma das prioridades de sua atuação. O parlamentar destacou que investimentos em mecanização, infraestrutura e apoio às associações são fundamentais para aumentar a produtividade, gerar oportunidades e impulsionar o desenvolvimento econômico dos municípios rondonienses.



“Rondônia tem uma força muito grande no campo, e precisamos valorizar quem trabalha e produz. A agricultura familiar tem papel essencial na economia do nosso estado. Vamos continuar trabalhando para que os produtores tenham melhores condições, mais oportunidades e estrutura para crescer. Investir no campo é investir nas famílias, no desenvolvimento dos municípios e no futuro de Rondônia”, concluiu.