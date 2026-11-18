Por SINDSEF-RO

Publicada em 18/11/2026 às 14h16

Em 20 de novembro, o Brasil celebra a resistência do povo negro e reflete sobre o combate ao racismo, tema que também diz respeito ao mundo do trabalho e ao serviço público.

Nesta sexta-feira, 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data, feriado nacional desde 2024, convida toda a sociedade a refletir sobre a história, a cultura e a contribuição do povo negro na formação do país, e sobre os desafios que ainda persistem na construção de uma sociedade igualitária.

Por que 20 de novembro?

A escolha da data homenageia Zumbi dos Palmares, morto em 20 de novembro de 1695. Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, maior e mais duradouro símbolo de resistência à escravidão nas Américas. Mais do que lembrar uma morte, o Dia da Consciência Negra celebra a luta por liberdade, dignidade e cidadania.

Reconhecida por lei federal, a data foi transformada em feriado nacional por lei sancionada em 2023, em vigor desde 2024, o que ampliou seu alcance e seu significado. Hoje ela é um marco de reflexão, e não apenas um dia de homenagens.

Uma data de reflexão, não só de celebração

Mais da metade da população brasileira se declara preta ou parda, segundo o Censo 2022 do IBGE. Apesar disso, os indicadores de renda, escolaridade, acesso a cargos de liderança e segurança ainda revelam desigualdades que têm raízes históricas. O racismo é crime inafiançável e imprescritível pela Constituição Federal, mas combatê-lo exige mais do que leis: exige informação, educação e atitude diária.

Por isso, a Consciência Negra não é pauta apenas de um dia. Ela diz respeito ao ambiente de trabalho, às instituições públicas, às escolas e a cada relação social.

O papel informativo do Sindsef/RO

Como entidade que representa os servidores públicos federais em Rondônia, o Sindsef/RO entende que o sindicato também é espaço de formação e de conscientização. Informar a categoria sobre direitos, combater o preconceito e a discriminação e promover o respeito à diversidade fazem parte da missão de uma entidade comprometida com a justiça social e com a valorização de todas as trabalhadoras e trabalhadores.

Ao divulgar conteúdos sobre a data, o sindicato reafirma que o serviço público de qualidade se constrói com igualdade de oportunidades, respeito e representatividade.

Palavra da Diretoria

Em nome de toda a Diretoria Executiva do Sindsef/RO, o presidente Almir José destacou a importância da data:

“O Dia da Consciência Negra nos lembra que a história do Brasil foi construída com o trabalho, a cultura e a resistência do povo negro, e que ainda temos um caminho a percorrer para que a igualdade deixe de ser um discurso e se torne realidade. Como sindicato, temos o compromisso de informar, defender os direitos da nossa categoria e combater toda forma de preconceito e discriminação. Em nome da Diretoria Executiva, reafirmamos que o Sindsef/RO está ao lado da luta por respeito, igualdade e justiça para todas e todos.”