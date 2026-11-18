Por SINJUR

Publicada em 18/11/2026 às 14h22

A Comissão Eleitoral das Eleições SINJUR, triênio 2027/2029, homologou o registro das três chapas que concorrerão à Diretoria Administrativa do Sindicato. A decisão consta da Resolução nº 002/2026/CE-SINJUR, de 15 de novembro de 2026, que também confirma a numeração das chapas pela ordem de inscrição, conforme o art. 84 do Estatuto Social.

A homologação foi feita depois da conferência da documentação de todos os candidatos e do fim dos prazos de regularização. As três chapas têm, pelo menos, o número mínimo de 12 (doze) candidatos entre titulares e suplentes exigido pelo art. 83 do Estatuto.

Na Chapa 02, o cargo de Suplente de Diretor(a) de Finanças ficou sem candidato homologado, em razão do indeferimento do registro da candidata indicada. Na Chapa 03, cinco cargos de suplência não tiveram indicação no requerimento de registro. Encerrado o prazo de registro, não é permitido incluir nem substituir candidatos, para garantir a igualdade de condições entre as chapas.

Confira a composição das chapas homologadas.

CHAPA 01, EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO (17 candidatos)

Diretor(a) Presidente: André de Souza Coelho

Diretor(a) Administrativo(a): Cristian Eunides Mar

Diretor(a) de Finanças: Jeiele Eline Castro

Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Rafael do Amaral Campanha

Diretor(a) de Assistência Jurídica: Wagner Cardoso de Jesus

Diretor(a) Sócio Assistencial: Carla Fernandes B. R. de Carvalho

Diretor(a) de Formação Sindical: Jefferson Thiago Raposo

Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Percival Ribeiro de Almeida

Diretor(a) de Desportos e Lazer: Oswaldo de Souza Neto

Suplente de Diretor(a) Administrativo(a): Tatiana Maria Gomes Andrade

Suplente de Diretor(a) de Finanças: Teresinha Cavalcante de Sousa

Suplente de Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: José Antonio Santana Lopes

Suplente de Diretor(a) de Assistência Jurídica: Enoque Mendes da Fonseca

Suplente de Diretor(a) Sócio Assistencial: Andreia Cristiane Lobato de Assunção

Suplente de Diretor(a) de Formação Sindical: Julio Cesar Galiotto

Suplente de Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Gualter Keiber Ferreira dos Santos

Suplente de Diretor(a) de Desportos e Lazer: Renan de Oliveira Santos

CHAPA 02, AÇÃO E RESULTADO – VAMOS JUNTOS! (16 candidatos)

Diretor(a) Presidente: Gislaine Magalhães Caldeira

Diretor(a) Administrativo(a): Mateus Tavares de Carvalho

Diretor(a) de Finanças: Marcelo de Freitas Oliveira

Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Wilson Pereira da Rocha Neto

Diretor(a) de Assistência Jurídica: Rúbia Helena de Almeida

Diretor(a) Sócio Assistencial: Beatriz Helena Peres Alves

Diretor(a) de Formação Sindical: Carlos César Ribeiro de Araújo

Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Luzeria Silva Freitas Dias dos Santos

Diretor(a) de Desportos e Lazer: Anilton dos Santos

Suplente de Diretor(a) Administrativo(a): Vande Luciano Marcelino

Suplente de Diretor(a) de Finanças: sem candidato homologado

Suplente de Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Pedro Lino Gonçalves de Oliveira

Suplente de Diretor(a) de Assistência Jurídica: Fernando Alves de Lima

Suplente de Diretor(a) Sócio Assistencial: Marlene Toniello Tesch

Suplente de Diretor(a) de Formação Sindical: Léa de Souza Costa

Suplente de Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Raimunda Ferreira dos Santos Heitmann

Suplente de Diretor(a) de Desportos e Lazer: Itamar Nascimento Rocha

CHAPA 03, RENOVA SINJUR, NOVAS IDEIAS, NOVAS PESSOAS (12 candidatos)

Diretor(a) Presidente: Raquel Correia Lima

Diretor(a) Administrativo(a): Eduardo Oliveira Alves

Diretor(a) de Finanças: Claudistone da Cunha Bento

Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Almício Fernandes da Silva

Diretor(a) de Assistência Jurídica: Sandro Cesar de Oliveira

Diretor(a) Sócio Assistencial: Abel Sidney de Souza

Diretor(a) de Formação Sindical: Wagner dos Santos Silva

Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Euzeni Firmino de Moraes Brito

Diretor(a) de Desportos e Lazer: Edmilson Borges da Silva

Suplente de Diretor(a) Administrativo(a): Monica Fernanda Zaramella

Suplente de Diretor(a) de Formação Sindical: Veranúbia Castro de Souza

Suplente de Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Florenilcy Alecrim Naje

Sem indicação: Suplentes de Diretor(a) de Finanças, de Imprensa e Comunicação, de Assistência Jurídica, Sócio Assistencial e de Desportos e Lazer

Próximas etapas

Antes da votação, as chapas participarão de um debate no dia 25 de novembro de 2026, às 19h00, no Auditório Fábio Alcaraz Delgado, na sede do SINJUR. O debate terá transmissão ao vivo pelo canal do Sindicato no YouTube.

A eleição será no dia 27 de novembro de 2026, em Assembleia Geral Ordinária. A votação será virtual, das 9h às 16h (horário local), pelo sistema indicado no Edital nº 007/2026.

A íntegra da Resolução nº 002/2026/CE-SINJUR e os demais atos do processo eleitoral estão disponíveis na aba da Comissão Eleitoral no site do SINJUR.

Comissão Eleitoral das Eleições SINJUR, triênio 2027/2029