A Comissão Eleitoral das Eleições SINJUR, triênio 2027/2029, homologou o registro das três chapas que concorrerão à Diretoria Administrativa do Sindicato. A decisão consta da Resolução nº 002/2026/CE-SINJUR, de 15 de novembro de 2026, que também confirma a numeração das chapas pela ordem de inscrição, conforme o art. 84 do Estatuto Social.
A homologação foi feita depois da conferência da documentação de todos os candidatos e do fim dos prazos de regularização. As três chapas têm, pelo menos, o número mínimo de 12 (doze) candidatos entre titulares e suplentes exigido pelo art. 83 do Estatuto.
Na Chapa 02, o cargo de Suplente de Diretor(a) de Finanças ficou sem candidato homologado, em razão do indeferimento do registro da candidata indicada. Na Chapa 03, cinco cargos de suplência não tiveram indicação no requerimento de registro. Encerrado o prazo de registro, não é permitido incluir nem substituir candidatos, para garantir a igualdade de condições entre as chapas.
Confira a composição das chapas homologadas.
CHAPA 01, EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO (17 candidatos)
Diretor(a) Presidente: André de Souza Coelho
Diretor(a) Administrativo(a): Cristian Eunides Mar
Diretor(a) de Finanças: Jeiele Eline Castro
Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Rafael do Amaral Campanha
Diretor(a) de Assistência Jurídica: Wagner Cardoso de Jesus
Diretor(a) Sócio Assistencial: Carla Fernandes B. R. de Carvalho
Diretor(a) de Formação Sindical: Jefferson Thiago Raposo
Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Percival Ribeiro de Almeida
Diretor(a) de Desportos e Lazer: Oswaldo de Souza Neto
Suplente de Diretor(a) Administrativo(a): Tatiana Maria Gomes Andrade
Suplente de Diretor(a) de Finanças: Teresinha Cavalcante de Sousa
Suplente de Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: José Antonio Santana Lopes
Suplente de Diretor(a) de Assistência Jurídica: Enoque Mendes da Fonseca
Suplente de Diretor(a) Sócio Assistencial: Andreia Cristiane Lobato de Assunção
Suplente de Diretor(a) de Formação Sindical: Julio Cesar Galiotto
Suplente de Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Gualter Keiber Ferreira dos Santos
Suplente de Diretor(a) de Desportos e Lazer: Renan de Oliveira Santos
CHAPA 02, AÇÃO E RESULTADO – VAMOS JUNTOS! (16 candidatos)
Diretor(a) Presidente: Gislaine Magalhães Caldeira
Diretor(a) Administrativo(a): Mateus Tavares de Carvalho
Diretor(a) de Finanças: Marcelo de Freitas Oliveira
Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Wilson Pereira da Rocha Neto
Diretor(a) de Assistência Jurídica: Rúbia Helena de Almeida
Diretor(a) Sócio Assistencial: Beatriz Helena Peres Alves
Diretor(a) de Formação Sindical: Carlos César Ribeiro de Araújo
Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Luzeria Silva Freitas Dias dos Santos
Diretor(a) de Desportos e Lazer: Anilton dos Santos
Suplente de Diretor(a) Administrativo(a): Vande Luciano Marcelino
Suplente de Diretor(a) de Finanças: sem candidato homologado
Suplente de Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Pedro Lino Gonçalves de Oliveira
Suplente de Diretor(a) de Assistência Jurídica: Fernando Alves de Lima
Suplente de Diretor(a) Sócio Assistencial: Marlene Toniello Tesch
Suplente de Diretor(a) de Formação Sindical: Léa de Souza Costa
Suplente de Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Raimunda Ferreira dos Santos Heitmann
Suplente de Diretor(a) de Desportos e Lazer: Itamar Nascimento Rocha
CHAPA 03, RENOVA SINJUR, NOVAS IDEIAS, NOVAS PESSOAS (12 candidatos)
Diretor(a) Presidente: Raquel Correia Lima
Diretor(a) Administrativo(a): Eduardo Oliveira Alves
Diretor(a) de Finanças: Claudistone da Cunha Bento
Diretor(a) de Imprensa e Comunicação: Almício Fernandes da Silva
Diretor(a) de Assistência Jurídica: Sandro Cesar de Oliveira
Diretor(a) Sócio Assistencial: Abel Sidney de Souza
Diretor(a) de Formação Sindical: Wagner dos Santos Silva
Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Euzeni Firmino de Moraes Brito
Diretor(a) de Desportos e Lazer: Edmilson Borges da Silva
Suplente de Diretor(a) Administrativo(a): Monica Fernanda Zaramella
Suplente de Diretor(a) de Formação Sindical: Veranúbia Castro de Souza
Suplente de Diretor(a) de Organização e Patrimônio: Florenilcy Alecrim Naje
Sem indicação: Suplentes de Diretor(a) de Finanças, de Imprensa e Comunicação, de Assistência Jurídica, Sócio Assistencial e de Desportos e Lazer
Próximas etapas
Antes da votação, as chapas participarão de um debate no dia 25 de novembro de 2026, às 19h00, no Auditório Fábio Alcaraz Delgado, na sede do SINJUR. O debate terá transmissão ao vivo pelo canal do Sindicato no YouTube.
A eleição será no dia 27 de novembro de 2026, em Assembleia Geral Ordinária. A votação será virtual, das 9h às 16h (horário local), pelo sistema indicado no Edital nº 007/2026.
A íntegra da Resolução nº 002/2026/CE-SINJUR e os demais atos do processo eleitoral estão disponíveis na aba da Comissão Eleitoral no site do SINJUR.
Comissão Eleitoral das Eleições SINJUR, triênio 2027/2029
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