Por Assessoria

Publicada em 18/11/2026 às 14h28

A Prefeitura de Pimenta Bueno, em parceria com a Associação dos Pescadores Esportivos de Pimenta Bueno, participará de uma mobilização voltada à preservação dos rios e à conscientização ambiental.

A iniciativa contará com o envolvimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), que participará do plantio de árvores nativas da Amazônia, contribuindo para a recuperação e valorização das áreas naturais do município. A ação também terá o apoio da autarquia municipal.

A mobilização será realizada no dia 6 de dezembro, a partir das 6h, na Prainha Municipal.

A atividade busca incentivar a participação da comunidade em ações de cuidado com o meio ambiente, reforçando a importância da preservação dos recursos hídricos e da vegetação nativa.

A Prefeitura convida a população a participar da iniciativa, reunindo familiares e amigos em um momento de compromisso coletivo com o patrimônio natural de Pimenta Bueno.