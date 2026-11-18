Por Juliana Martins

Publicada em 18/11/2026 às 11h49

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) encaminhou um requerimento ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO), solicitando a execução de serviços de infraestrutura rodoviária, com foco no revestimento da RO-470, importante via de ligação entre o município de Vale do Paraíso e a BR-364. O documento pede que o órgão estadual adote, com a máxima brevidade possível, as providências necessárias para atender à demanda.



A iniciativa do parlamentar tem como objetivo proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança para motoristas e demais usuários que utilizam diariamente a rodovia. A RO-470 desempenha um papel importante na mobilidade da população e no desenvolvimento econômico da região, sendo uma das principais vias de acesso para o transporte de pessoas, mercadorias e da produção agropecuária.



Ainda na justificativa do requerimento, Laerte Gomes ressalta que a melhoria das condições da estrada é fundamental, especialmente para garantir mais segurança ao transporte escolar, ao deslocamento de pacientes que necessitam de atendimento médico e ao escoamento da produção rural.



Ao concluir, o deputado chama a atenção para a importância da rodovia na rotina de agricultores, comerciantes e famílias que dependem dessa ligação para desenvolver suas atividades e acessar serviços essenciais. A melhoria da infraestrutura viária representa, portanto, um importante avanço para a mobilidade e o fortalecimento das atividades produtivas do município.