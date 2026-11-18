Por Helen Paiva

Publicada em 18/11/2026 às 12h02

Ouvir que a gravidez é de alto risco pode trazer medo e muitas perguntas sobre a chegada do bebê. Para oferecer assistência especializada às mulheres nessa condição, a Prefeitura de Porto Velho disponibiliza acompanhamento gratuito no Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil Madeira-Mamoré (CREAMI), serviço que permite identificar riscos e acompanhar as necessidades da gestante durante a gravidez.

No mês de conscientização sobre a prematuridade, o serviço reforça a importância de uma assistência que começa antes do nascimento. São considerados prematuros os bebês que nascem antes de completar 37 semanas de gestação.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de oferecer suporte especializado às gestantes e garantir que as famílias tenham acesso aos cuidados necessários durante a gravidez.

“Uma gravidez de alto risco traz muitas preocupações para a família. Nosso trabalho é garantir que essa mulher encontre profissionais preparados e acesso ao acompanhamento de que precisa”.

A assistência especializada busca oferecer segurança às gestantes e continuidade ao cuidado, com acompanhamento adequado às necessidades identificadas durante o pré-natal.

Acompanhamento especializado integra a rede de cuidados às gestantes e aos bebês desde o pré-natal

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que a integração entre as unidades básicas e o CREAMI contribui para a continuidade da assistência às gestantes.

“Queremos que cada gestante saiba onde buscar atendimento e tenha suas necessidades acompanhadas de perto, desde a UBS até o serviço especializado”.

O CAMINHO COMEÇA NA UBS

A gestante deve iniciar o pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS). Se a equipe identificar a necessidade de acompanhamento de alto risco, o encaminhamento ao CREAMI é inserido no Sistema de Regulação (Sisreg). Após o agendamento, a paciente passa a receber atendimento especializado em parceria com a atenção primária.

Segundo a gerente do CREAMI, Vanderleia Augusto Teixeira, o centro reúne profissionais de diferentes áreas, incluindo obstetrícia, enfermagem, assistência social e nutrição.

“A paciente inicia o pré-natal na UBS. Quando a equipe identifica que ela precisa de atendimento especializado, faz o encaminhamento pelo Sisreg, e nós agendamos. Aqui, ela é acolhida por uma equipe multiprofissional”.

O CREAMI funciona das 7h às 19h, com atendimentos conforme o agendamento e a escala dos profissionais. Todas as pacientes chegam por encaminhamento da rede municipal, por meio da regulação.

A pediatra neonatologista Luana Coelho, que atua na Maternidade Municipal e em unidades de terapia intensiva neonatal, explica que diferentes condições podem aumentar o risco de parto prematuro, como infecções, hipertensão e diabetes gestacional. O acompanhamento médico permite identificar essas situações e planejar os cuidados necessários para a mãe e o bebê.

“Pré-natal bem feito não significa que tenha que ser particular. No SUS, a gente consegue fazer um pré-natal bem feito. A gestante é acompanhada na UBS e, em caso de necessidade, encaminhada para o atendimento especializado”.

A orientação reforça que o acompanhamento adequado não depende exclusivamente da rede particular. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece assistência desde o início da gravidez, com encaminhamento para serviços especializados quando necessário.

ACOMPANHAMENTO TAMBÉM DEPOIS DO NASCIMENTO

Uma gestação de alto risco não significa necessariamente que o bebê nascerá prematuro. Da mesma forma, a prematuridade pode ocorrer mesmo quando há acompanhamento adequado. Nesses casos, o pré-natal também contribui para preparar a assistência à mãe e ao bebê.

Após a alta hospitalar, os cuidados continuam. A pediatra neonatologista Luana Coelho ressalta que o acompanhamento é importante para avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança e identificar possíveis alterações que necessitem de atenção especializada.

“Esse bebê precisa de acompanhamento inicialmente com o pediatra, para identificar qualquer alteração e encaminhar ao especialista”.

O acompanhamento após o nascimento permite observar o desenvolvimento da criança e identificar precocemente possíveis necessidades de assistência, contribuindo para que ela receba os cuidados adequados em cada etapa.

Para as famílias, a orientação é iniciar o pré-natal desde o começo da gravidez e manter as consultas e os exames. Na rede municipal, a UBS é o primeiro lugar para buscar acompanhamento e receber os encaminhamentos necessários.