Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 18/11/2026 às 11h32

O uso da tecnologia como ferramenta de aprendizagem foi destaque no VII Seminário Regional de Tecnologia Educacional, Inovação e Ciência (Sertic), realizado no dia 6 de novembro, em Porto Velho. Durante o evento, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Nazaré dos Santos, localizada no distrito de Jaci Paraná, conquistou o 1º lugar na categoria de projetos pedagógicos inovadores com uma iniciativa que utiliza a técnica de animação stop motion na educação ambiental.

O trabalho, intitulado “Stop motion como ferramenta de aprendizagem na educação ambiental: protagonismo estudantil e interdisciplinaridade no Ensino Fundamental”, foi apresentado pelo estudante Daniel da Silva de Oliveira, sob orientação da professora Maria Luzia Ferreira. O projeto propõe a utilização de recursos audiovisuais para abordar questões ambientais, integrando diferentes áreas do conhecimento e incentivando a participação dos estudantes no processo de aprendizagem.

O projeto foi apresentado pelo estudante Daniel da Silva de Oliveira, sob orientação da professora Maria Luzia Ferreira

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Alisson Maia, ressaltou a importância de apoiar práticas pedagógicas inovadoras que aproximam a tecnologia do cotidiano escolar e reconhecem o protagonismo de estudantes e professores na construção do conhecimento.

CRIAR, CONECTAR E TRANSFORMAR

A pesquisa que deu origem ao trabalho também integra o doutorado da professora Maria Luzia Ferreira, que apresentou o estudo durante o seminário. Com o tema “Criar, Conectar e Transformar: a Tecnologia como Asas para Novas Aprendizagens”, a sétima edição do Sertic promoveu a socialização de projetos, experiências educacionais e práticas inovadoras. O evento é organizado pela Seduc, por meio da Gerência de Mídias e Tecnologia Educacional de Porto Velho (GMTE-PVH), em parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional de Porto Velho (NTE) e a Gerência de Tecnologia Educacional (GTEC).