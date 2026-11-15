Por mp-ro

Publicada em 18/11/2026 às 11h42

O Ministério Público de Rondônia realizará nesta quinta-feira (19), às 19h, no prédio-sede da Instituição, em Porto Velho, a solenidade de entrega do 15º Prêmio MPRO de Jornalismo. A cerimônia contará, na programação, com a homenagem aos jornalistas Sara Xavier Duque Estrada de Oliveira e Carlos Henrique Ângelo, em reconhecimento à contribuição dos profissionais para a história da comunicação social no Estado.

A iniciativa, uma tradição nas solenidades de anúncio dos vencedores, prestigia a trajetória de comunicadores que participaram da construção da imprensa rondoniense, atuando em veículos de comunicação, instituições públicas, assessorias de imprensa e na formação de novos profissionais. A homenagem também destaca o papel do jornalismo na circulação de informações de interesse público e na aproximação entre a sociedade e os serviços públicos.

Comunicação

Sara Xavier de Oliveira nasceu em Campina da Lagoa, no Paraná. Formada em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), em 1981, mudou-se para Rondônia no ano seguinte, quando começou a trabalhar na assessoria de imprensa da Prefeitura de Jaru.

Posteriormente, integrou a equipe de comunicação do Governo de Rondônia e trabalhou por mais de 20 anos na assessoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesse período, desenvolveu ações de jornalismo de serviço voltadas à divulgação de informações de interesse público.

Sara também atuou como professora universitária, ministrando disciplinas como Semiótica e Radiojornalismo. Em 2018, assumiu a presidência do Sindicato dos Jornalistas de Rondônia (Sinjor), participando da retomada e regularização das atividades da entidade após sete anos de inatividade.

Trajetória

Carlos Henrique Ângelo iniciou a carreira jornalística em 1973, como estagiário no jornal Diário Mercantil, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ao longo dos anos, trabalhou em veículos de comunicação, órgãos públicos e instituições de diferentes áreas.

Em 1984, mudou-se para Rondônia para realizar uma reforma editorial e gráfica no jornal O Estadão do Norte. Após concluir o trabalho, assumiu a direção de redação do veículo e permaneceu no estado.

Em 1985, atuou como assessor especial do Procurador-Geral de Justiça do MPRO e também trabalhou na assessoria da presidência da Câmara Municipal de Porto Velho. Nesse período, participou de iniciativas de defesa do consumidor desenvolvidas em colaboração entre as duas instituições.

Sua carreira inclui ainda a atuação como editor-geral da Secretaria de Comunicação do Governo de Rondônia e a implantação, em 1992, do jornal diário Última Hora de Rondônia, no qual exerceu as funções de diretor e editor-geral.

Entre as iniciativas profissionais está a implantação de uma redação informatizada na região Norte, em um período de transição tecnológica na produção jornalística. Carlos Henrique Ângelo também trabalhou no Senado Federal, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e na Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia (OAB/RO).

Prêmio

Realizado pelo MPRO desde 2011, o Prêmio MPRO de Jornalismo reconhece trabalhos jornalísticos que abordam a atuação da instituição e contribuem para ampliar o diálogo com a sociedade.

Em 2026, o concurso tem como tema “Por meninas e mulheres livres de todas as formas de violência”. A proposta busca estimular a produção jornalística sobre os direitos das mulheres e o enfrentamento à violência de gênero.

Os trabalhos inscritos também podem abordar outras áreas de atuação do MPRO, como saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos, patrimônio público, infância e juventude, segurança pública e violência doméstica.

O concurso contempla profissionais de sites e emissoras de televisão, além de estudantes de Jornalismo, na categoria Destaque Acadêmico, conforme os critérios estabelecidos no regulamento.

Palestra

A solenidade de entrega do 15º Prêmio de Jornalismo contará com a presença da jornalista e escritora, Cristina Fibe, que ministrará a palestra “Pelo fim do silêncio – o papel da comunicação no combate à violência contra crianças e mulheres”. Para obtenção de certificado, é necessária a realização de inscrição pelo sistema da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia (Empro).

Gerência de Comunicação Integrada (GCI)