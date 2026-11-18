Por Amanda Ferreira

Publicada em 18/11/2026 às 11h46

O projeto Rondônia Educacional na Era Digital, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Coordenadoria de Educação Básica (CEB) e da Gerência de Apoio Pedagógico Integrado (Gapi) foi destaque na edição 2026 do Concurso de Criação de Games. A iniciativa utiliza uma plataforma e ecossistema brasileiro de tecnologia educacional com cerca de 30 anos de atuação, voltada para a integração da educação com o pensamento computacional e a cultura digital como ferramenta de apoio ao desenvolvimento de habilidades digitais e pedagógicas dos estudantes. Nesta edição, foram reconhecidos três projetos vencedores, desenvolvidos por alunos do 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, além de outros 10 jogos selecionados na categoria Games Destaque. A divulgação dos resultados ocorreu em transmissão ao vivo, por meio de plataforma on-line.

Iniciado em 2021, o projeto Rondônia Educacional na Era Digital utiliza recursos tecnológicos para ampliar as possibilidades de aprendizagem e fortalecer a educação digital na Rede Pública Estadual de Ensino. Por meio da plataforma de Tecnologia Educacional, os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental são incentivados a desenvolver jogos digitais, aplicando conhecimentos de programação e exercitando a criatividade, o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o pensamento computacional.

O secretário de Estado da Educação, Alisson Maia, ressaltou o papel pedagógico da iniciativa e a participação das equipes escolares. “O Concurso de Criação de Games transforma o estudante de mero consumidor de tecnologia em produtor de conhecimento e soluções criativas. Cada projeto apresentado reflete a dedicação dos alunos e o acompanhamento fundamental dos professores orientadores, supervisores e gestores escolares, que fortalecem a aprendizagem ativa nas escolas.”

A gerente de Apoio Pedagógico Integrado, Paula Fernanda Benarrosh, destacou que o projeto amplia a integração da educação digital ao currículo escolar. “A iniciativa está alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Computação e promove o desenvolvimento do pensamento computacional e a inclusão digital. Além disso, incentiva o protagonismo dos estudantes na construção do conhecimento e amplia as possibilidades de aprendizagem por meio da tecnologia.”

​Fundadora e autora da plataforma de Tecnologia Educacional, Lisalba Camargo celebrou a longevidade da parceria com Rondônia e o amadurecimento dos trabalhos inscritos nesta edição. “A cada ano, os estudantes nos surpreendem com a capacidade de conectar conteúdos escolares aos temas relevantes da sociedade por meio da programação. Mais do que premiar os vencedores, o concurso celebra o processo de criação, a autonomia e a confiança de jovens que descobrem que são capazes de construir suas próprias soluções tecnológicas”.

PROJETOS VENCEDORES

Na categoria do 8º ano, o projeto vencedor foi desenvolvido por Jorge Antonio Batke e Renan Gustavo de Souza, da escola Paulo Freire, vinculada à Super de Cacoal

Os três projetos vencedores foram selecionados entre os trabalhos desenvolvidos por estudantes do 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.

No 7º ano, o destaque foi o jogo Jornada das Palavras, criado por Ana Clara Pissinatti e Maria Eduarda Felício, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, vinculado à Super de Rolim de Moura, sob orientação da professora Daniele Pogian.

Na categoria do 8º ano, o projeto vencedor foi Juntos por uma Cidade Melhor, desenvolvido por Jorge Antonio Batke e Renan Gustavo de Souza, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paulo Freire, vinculada à Super de Cacoal, com orientação da professora Alessandra Costa.

Já no 9º ano, o primeiro lugar ficou com o jogo EcoQuest, de Cauê Mendes e Eduardo Lopes, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Deonildo Caragnatto, vinculada à Super de São Francisco do Guaporé, sob orientação da professora Alvina Santana.

GAMES DESTAQUE

No 9º ano, o primeiro lugar ficou com Cauê Mendes e Eduardo Lopes, da escola Deonildo Caragnatto, vinculada à Super de São Francisco do Guaporé

Além dos três vencedores, outros 10 jogos receberam menção especial na categoria Games Destaque, pelo reconhecimento da originalidade e qualidade técnica dos trabalhos. Foram selecionados:

Só Falta um Dia, de Felipe Quinto;

Navegadora de Estrelas, de Júlia Gomes e Valentina de Oliveira;

Cidade do Conflito, de Adrian Guilherme dos Santos;

Eco Acction 1, de Vitor Emanuel de Araújo; e

Jogo dos Sentimentos, de Isaque dos Santos e Fabrício Moura.

Também integram a lista, Planeta Mesozóico: O Mundo Pré-Histórico, Te Aguarda!, de Joaquim da Silva; Planejamento Tata’y, de Laura Casato e Maria Eduarda Faustino; Recicla Game – Aprender, Separar e Reciclar, de Eloá Vitória Horbach e Stephany de Souza; Ajude um Amigo, de Pedro de Lima; e Sob as Águas do Rio Guaporé, de Danilo Kawan dos Santos e Nícolas Garay.