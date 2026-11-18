Por Jhon Silva

Publicada em 18/11/2026 às 11h49

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça as orientações de prevenção e diagnóstico precoce da malária diante dos casos registrados na capital. Conforme boletim epidemiológico atualizado, entre 1º de janeiro e 13 de novembro de 2026, foram contabilizados 3.959 casos da doença, contra 3.762 no mesmo período de 2025.

O levantamento também aponta a realização de 41.212 exames para diagnóstico da malária. Entre as localidades com maior número de registros estão Bacia Leiteira, com 200 casos; Terra Santa, com 146; Bairro Novo, com 124; Km 13/Santa Helena, com 119; e Uberaba, com 89.

ATENÇÃO AOS SINTOMAS

Transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles infectada pelo parasita causador da doença, a malária pode provocar febre, calafrios, dores de cabeça, suor intenso e dores no corpo. A orientação é procurar uma unidade de saúde ao perceber os primeiros sintomas, especialmente após permanecer em áreas com transmissão da doença.

O acompanhamento epidemiológico também identificou 21 casos positivos entre gestantes em 2026, após a realização de 1.395 exames nesse público. Os dados reforçam a importância da prevenção e da investigação da doença durante o pré-natal, considerando os riscos que a infecção pode representar para a gestante e o bebê.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de fortalecer as ações preventivas e garantir que a população tenha acesso ao diagnóstico e ao tratamento.

“Nosso compromisso é proteger a saúde da população, fortalecendo a prevenção e garantindo acesso ao diagnóstico e ao tratamento. A informação e o cuidado no momento certo podem salvar vidas”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou a importância de procurar atendimento logo nos primeiros sinais da doença.

“O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações. Orientamos que a população fique atenta aos sintomas e procure uma unidade de saúde para realizar o exame e iniciar o tratamento, quando necessário”.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Entre as medidas de proteção estão o uso de repelentes, mosquiteiros, telas em portas e janelas e roupas que cubram braços e pernas, principalmente em áreas com maior circulação do mosquito transmissor.

O diagnóstico e o tratamento são oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Semusa mantém ações de vigilância, testagem e acompanhamento dos pacientes, com atenção às comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas.

A orientação é que pessoas que vivem ou circulam por áreas de transmissão procurem atendimento diante de sintomas suspeitos, evitando a automedicação e possíveis complicações decorrentes do atraso no diagnóstico.