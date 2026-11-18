Por Letícia Regis

Publicada em 18/11/2026 às 11h35

Entre cores, formas e diferentes materiais, o Mercado Central de Porto Velho guarda muito mais do que produtos à venda. Em meio às barracas, também estão histórias, tradições e elementos da identidade cultural da capital. Para quem visita o espaço, o artesanato representa uma oportunidade de conhecer um pouco das raízes amazônicas e levar consigo uma lembrança da cidade.

As bancas reúnem peças produzidas manualmente, como chaveiros, acessórios, objetos de decoração e artigos confeccionados em madeira, cerâmica e outros materiais. Também há produtos de origem indígena, que carregam referências de diferentes povos e ajudam a preservar manifestações culturais transmitidas entre gerações.

Em uma das barracas, quem ajuda a manter esse trabalho é Glenda Félix, que atualmente auxilia o pai nas vendas enquanto ele está afastado por complicações de saúde. Artesão há cerca de dez anos, ele construiu sua trajetória participando de feiras de exposição e eventos de empreendedorismo, até conquistar, há dois anos, um espaço fixo no Mercado Central.

Para Glenda, ter um ponto permanente facilitou o contato com os clientes e abriu novas possibilidades para a comercialização das peças.

“Meu pai trabalha com artesanato há dez anos e sempre participou de feiras e exposições. Há dois anos conseguimos esse espaço aqui no Mercado Central, e isso facilitou muito as vendas. Temos peças produzidas por ele e também alguns produtos que vêm dos próprios indígenas e são revendidos aqui. É uma forma de valorizar e preservar ainda mais essas raízes”.

A variedade encontrada nas bancas transforma o mercado em uma vitrine da cultura regional. Cada peça pode representar uma opção de presente, um objeto de decoração ou uma lembrança de Porto Velho para quem deseja levar um pouco da cidade consigo.

UMA LEMBRANÇA QUE ATRAVESSA FRONTEIRAS

Foi justamente em busca de um presente que o casal André e Carla, nascidos em Porto Velho, visitou o Mercado Central pela primeira vez. Os dois procuravam algo especial para amigos que estavam conhecendo a capital e encontraram nas peças artesanais uma maneira de transformar o presente em uma lembrança da cidade.

A variedade e o cuidado com os produtos chamaram a atenção do casal, que encontrou na barraca uma opção que vai além de um simples objeto.

“Pela primeira vez pensamos em vir até aqui para encontrar um presente para os nossos amigos que vieram nos visitar. Achei essa banca muito bonita e chamativa, com produtos muito bem feitos. Agora eles levarão Porto Velho como uma lembrança de volta na viagem”, relatou o casal.

A experiência mostra como o artesanato também ajuda a divulgar a cultura regional para além das fronteiras do município. Uma peça escolhida no Mercado Central pode chegar a outras cidades e estados, levando consigo referências, formas e histórias de Porto Velho.

UM MERCADO QUE PRESERVA MEMÓRIAS

O Mercado Central ocupa um lugar especial na história de Porto Velho. Ao longo dos anos, o espaço se consolidou como ponto de encontro entre moradores, comerciantes e visitantes, reunindo produtos e manifestações culturais que fazem parte da identidade da capital.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de preservar o espaço e valorizar as diferentes manifestações culturais presentes no mercado.

“O mercado é uma oportunidade para os porto-velhenses redescobrirem elementos da própria identidade, onde se encontra de tudo um pouco. Para os turistas, é uma porta de entrada para conhecer a cultura local e levar um pouco da cidade. Precisamos manter essa história viva nesse espaço, reunindo gerações e culturas diferentes”, destacou.

Entre peças de madeira, cerâmica, acessórios, chaveiros, objetos decorativos e produtos de origem indígena, o Mercado Central mantém vivas referências da cultura amazônica e oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer Porto Velho também por meio de seu artesanato.