Por Assessoria

Publicada em 18/11/2026 às 14h55

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL) destinou recursos para a aquisição de mais de 49 mil mudas de café destinadas ao município de Nova União, em Rondônia. A iniciativa atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Pedrinho, que levou ao parlamentar a demanda dos produtores rurais interessados em ampliar a produção cafeeira na região.

A destinação representa um incentivo importante para a agricultura familiar e para os pequenos produtores, que terão a oportunidade de ampliar suas lavouras, fortalecer a produção e buscar novas possibilidades de geração de renda no campo.

A cafeicultura tem papel importante na economia de Rondônia, especialmente para as famílias que encontram na atividade rural sua principal fonte de sustento. O investimento em mudas representa uma oportunidade de renovação e expansão das plantações, contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva do café.

Parceria que fortalece o produtor rural

O atendimento à solicitação do vereador Pedrinho demonstra a importância da parceria entre o Legislativo municipal e o mandato parlamentar estadual na busca por investimentos que atendam às necessidades da população.

Com a destinação dos recursos, Luizinho Goebel reforça sua atuação em apoio ao setor produtivo e à agricultura familiar, atendendo uma demanda que poderá alcançar dezenas de produtores rurais de Nova União.

A iniciativa também evidencia a importância de ouvir as lideranças municipais e transformar as reivindicações da comunidade em ações concretas de incentivo ao desenvolvimento econômico.

Mais de 49 mil mudas de café representam novas oportunidades para o campo, fortalecimento da agricultura familiar e perspectivas de crescimento para os produtores de Nova União