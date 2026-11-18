Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 18/11/2026 às 14h49

O Ministério de Portos e Aeroportos vai ampliar e modernizar 23 aeroportos regionais com mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos privados. Os terminais serão incluídos em contratos de concessão já existentes por meio do programa AmpliAR. Os investimentos previstos incluem intervenções nas pistas, nos pátios de aeronaves e nos terminais de passageiros, além de adequações necessárias para a operação dos aeroportos.

A etapa atual do AmpliAR está vinculada à repactuação do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Brasília para R$ 1,2 bilhão em investimentos. A proposta também prevê a incorporação de outros dez aeroportos regionais, localizados em Goiás, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, com R$ 857,8 milhões previstos para a ampliação e operação desses terminais.

Na primeira rodada, em novembro de 2025, 13 aeroportos foram arrematados, com previsão de R$ 731,6 milhões em investimentos privados, distribuídos principalmente pelas regiões Norte e Nordeste. Entre eles estão os terminais de Barreirinhas (MA), Paulo Afonso e Lençóis (BA), Jericoacoara e Canoa Quebrada (CE), São Raimundo Nonato (PI), Serra Talhada, Garanhuns e Araripina (PE), além de Vilhena e Cacoal (RO), Araguaína (TO) e Porto Alegre do Norte (MT).

AmpliAR

O programa funciona por meio de parcerias com empresas que já administram aeroportos concedidos à iniciativa privada. Essas concessionárias podem assumir também a gestão de aeroportos regionais e ficarem responsáveis por investimentos e adequações na infraestrutura e nas condições operacionais dos terminais. O modelo prevê mecanismos de reequilíbrio dos contratos de concessão, como ajustes nas outorgas ou nos prazos contratuais.

AVIAÇÃO

O transporte aéreo brasileiro movimentou 99,6 milhões de passageiros entre janeiro e setembro de 2026, alta de 4,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Do total de passageiros transportados no período, 76,8 milhões viajaram em voos domésticos e 22,7 milhões em voos internacionais. Somente em setembro, foram mais de 10,8 milhões de passageiros, o melhor resultado para o mês em 26 anos, segundo dados consolidados pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base no Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).