A raiva é uma doença grave, mas pode ser prevenida. A vacinação antirrábica de cães e gatos é uma das formas de proteger os animais e também as pessoas.
A transmissão acontece pela saliva do animal infectado, geralmente por mordida. Depois que os sintomas aparecem, a doença é quase sempre fatal. Por isso, a prevenção é a melhor proteção, com a vacinação anual de cães e gatos.
Dia D de vacinação: sábado, 28 de novembro
Das 8h às 17h
12 postos na zona urbana
Cães e gatos a partir de 3 meses de idade
Os endereços dos postos estão no próximo card.
Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde.
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