Por Assessoria

Publicada em 18/11/2026 às 15h00

A raiva é uma doença grave, mas pode ser prevenida. A vacinação antirrábica de cães e gatos é uma das formas de proteger os animais e também as pessoas.

A transmissão acontece pela saliva do animal infectado, geralmente por mordida. Depois que os sintomas aparecem, a doença é quase sempre fatal. Por isso, a prevenção é a melhor proteção, com a vacinação anual de cães e gatos.

Dia D de vacinação: sábado, 28 de novembro

Das 8h às 17h

12 postos na zona urbana

Cães e gatos a partir de 3 meses de idade

Os endereços dos postos estão no próximo card.

Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde.