Por sebrae-ro

Publicada em 18/11/2026 às 15h06

O Sebrae em Rondônia levou dez empresários do setor turístico de Porto Velho e da Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã para a Festuris 2026, em Gramado (RS), em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). A missão técnica teve como objetivo ampliar o acesso ao mercado, promover os pequenos negócios e aproximar empreendedores de operadoras, agências e compradores do turismo nacional e internacional.

A participação integrou as ações do convênio firmado entre o Sebrae e a Prefeitura de Porto Velho para fortalecer a cadeia produtiva do turismo na capital e na Resex Lago do Cuniã, criando oportunidades de negócios e ampliando a competitividade dos empreendimentos locais.

Duas experiências de Porto Velho passam a integrar o Feel Brasil

Um dos principais resultados da missão foi a inclusão de duas experiências turísticas de Porto Velho no Feel Brasil, iniciativa da Embratur em parceria com o Sebrae voltada à promoção de produtos turísticos brasileiros nos mercados nacional e internacional.

Passaram a integrar o programa a experiência da Resex Lago do Cuniã, operada pela Bera Turismo, e o roteiro “Porto Velho: Capital da Observação de Aves”, da Amazon Birdwatching. A conquista fortalece o posicionamento de Rondônia como destino amazônico associado à biodiversidade, ao turismo de natureza, à sustentabilidade e ao turismo de base comunitária.

Além da visibilidade em plataformas e campanhas promocionais, os produtos passam a contar com materiais de divulgação em seis idiomas e poderão participar de ações de promoção internacional, como press trips, famtours e iniciativas vinculadas ao Visit Brasil.

Para a gestora de Turismo do Sebrae em Rondônia, Evellin Peixoto, o resultado reflete o trabalho conjunto entre instituições e empresários do setor.

“Uma construção de governança entre instituições e empresários durante dois anos já trouxe resultados como a indicação de dois roteiros para promoção internacional. Isso mostra que uma governança forte e coesa pode levar Rondônia ainda mais longe dentro do setor”.

Sabores da Amazônia em destaque

A gastronomia também foi utilizada como estratégia de promoção do destino. No estande de Porto Velho, o Restaurante do Seu Jorge apresentou pratos inspirados nos sabores e no modo de vida ribeirinho da Resex Lago do Cuniã, proporcionando ao público uma imersão na cultura e na identidade gastronômica amazônica.

Da promoção à comercialização

No último dia da programação, a experiência da Resex Lago do Cuniã foi destaque no palco do Meeting Festuris. Representando o Sebrae em Rondônia, a assessora técnica Tatiana Sadeck apresentou o case “Turismo de Experiência: uma estratégia de posicionamento da Resex Lago do Cuniã em Rondônia”, destacando os desafios e as oportunidades para transformar a visibilidade do destino em negócios efetivos.

A apresentação abordou a importância da estruturação dos produtos turísticos, da definição de preços e da preparação dos operadores para a comercialização das experiências. A estratégia busca garantir que o interesse despertado pela Amazônia se converta em vendas e geração de renda para os empreendedores e comunidades envolvidas.

Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, o foco está em transformar promoção em oportunidades concretas de mercado.

“Nosso desafio deixou de ser apenas promover o território. Nossa estratégia é transformar essa visibilidade em acesso ao mercado, criando condições para que as experiências estejam estruturadas, precificadas e prontas para a comercialização, sempre evidenciando o protagonismo comunitário”.

Turismo, conservação e geração de renda

As ações desenvolvidas pelo Sebrae buscam conectar conservação ambiental, empreendedorismo e acesso ao mercado, fortalecendo a operação turística e o protagonismo das comunidades locais.

As iniciativas integram o projeto Turismo Rondônia, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, e reforçam o compromisso da instituição com a transformação do potencial turístico amazônico em oportunidades concretas de negócios, geração de renda e desenvolvimento sustentável.