Por PC/RO

Publicada em 19/11/2026 às 09h00

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Porto Velho, cumpriu, na tarde de quarta-feira (18), um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado pelas iniciais A. A. C., no âmbito de investigação relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação policial ocorreu na capital rondoniense, onde também foi cumprida uma ordem de busca e apreensão.

As diligências foram realizadas por equipes da unidade especializada após determinação de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Porto Velho, ligada a processo de medidas protetivas de urgência e apuração de crimes previstos na Lei Maria da Penha. No endereço alvo da operação, os policiais localizaram o investigado, deram ciência das ordens e efetuaram a prisão sem registro de resistência no momento da abordagem.

Após a formalização do procedimento na sede da DEAM (Unisp Leste), o conduzido foi encaminhado para os exames de praxe e colocado à disposição da Justiça para audiência de custódia e demais medidas legais.

A Polícia Civil de Rondônia reforça o compromisso com o enfrentamento à violência doméstica e familiar e orienta que denúncias e pedidos de ajuda podem ser registrados nas delegacias especializadas ou pelos canais oficiais de atendimento, como o Disque Denúncia 197 e o WhatsApp da Polícia Civil pelo número (69) 3198-1157, garantindo proteção às vítimas e o cumprimento rigoroso das decisões.