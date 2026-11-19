Por Assessoria

Publicada em 19/11/2026 às 08h50

A Associação Nacional de Apostolado Missionário Junto a População Ribeirinha Amazônica (ANAMPRA) convocou seus associados para uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 18 de dezembro de 2026, na Avenida Antônio Luiz de Macedo, nº 2308, bairro Santa Luzia, em Guajará-Mirim. A reunião ocorrerá às 16h, em primeira convocação, havendo quórum, ou às 18h, em segunda convocação, com qualquer número de presentes.

A pauta inclui a eleição da nova diretoria para o período de 2026 a 2030, alterações estatutárias, a mudança do endereço da entidade e a extensão da sede para execução de cursos na Comunidade São João Batista, no bairro Tucumanzal, em Porto Velho. Também será deliberada a inclusão de atividades na área da educação no estatuto. O edital é assinado pela secretária da ANAMPRA, Emanuely Bezerra Grilo.

Confira o edital na íntegra: