Por ASSESSORIA

Publicada em 19/11/2026 às 08h38

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semdes, promoverá, no dia 25 de novembro, uma roda de conversa no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 2, em alusão ao Dia Estadual do Idoso.

Durante a programação, profissionais de diferentes áreas compartilharão informações e orientações voltadas à valorização da pessoa idosa, à conscientização sobre seus direitos e à promoção de um envelhecimento digno, saudável e com qualidade de vida.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, a iniciativa, denominada Ação do Bem, integra a programação alusiva ao Dia Estadual do Idoso, celebrado em Rondônia em 25 de novembro.

A ação foi proposta pelo Comitê Gestor da Política Judiciária da Pessoa Idosa, que reúne representantes do Tribunal de Justiça de Rondônia - TJRO e instituições parceiras, como a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado de Rondônia, Ministério Público do Trabalho, Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia - OAB-RO e o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Rondônia - COEGEMAS-RO.